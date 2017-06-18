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  • Доннарумму на год оставят в запасе «Милана». Мексика и Португалия сыграли вничью. Дайджест событий дня

Доннарумму на год оставят в запасе «Милана». Мексика и Португалия сыграли вничью. Дайджест событий дня

Президент «Милана»: «Доннарумма просидит на трибунах до конца сезона»

Президент «Милана» Ли Йонхонг высказался по поводу поведения голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, вратарь отказался продлевать предложенный клубом контракт. «Милан» был готов платить ему 10 миллионов евро в год. «Если мы продадим Доннарумму за 40 миллионов, команда не станет богаче. Я потратил на приобретение клуба 800 миллионов евро. Доннарумма просидит на трибунах до конца сезона», – сказал Ли Йонхонг в интервью madeinfoot.com. Контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает в июне 2018 года. В прошедшем сезоне Серии А он провел за команду 38 матчей, пропустив 45 голов.

Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

Футбольные матчи по времени могут приравнять к хоккейным

Продолжительность футбольных матчей могут сократить до 60 минут. Об этом сообщается на официальном сайте организации IFAB. Она занимается регулированием правил футбола. Утверждается, что 60 минут – чистое игровое время. Во время пауз оно будет останавливаться. Напомним, в хоккейных матчах проводятся три периода по 20 минут с подобными остановками. Еще IFAB предлагает назначать пенальти, когда вратарь берет мяч в руки от своего партнера. Если же футболист выбил мяч рукой из ворот, предлагается засчитывать гол.

«ПСЖ» предложил за Роналду 140 миллионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна может стать игроком «ПСЖ». По информации источника, французский клуб предложил за 32-летнего португальца 140 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть стан сливочных в связи с обвинениями испанской прокуратуры о неуплате налогов. В услугах нападающего также заинтересованы клубы из Англии и Китая.

Тульский «Арсенал», «ПСЖ» и другие клубы, где может оказаться Роналду

Божович – новый главный тренер тульского «Арсенала»

Бывший главный тренер «Ростова» Миодраг Божович возглавил тульский «Арсенал». Об условиях контракта не сообщается. На своем посту 48-летний специалист сменил Сергея Кирьякова, который покинул «канониров» по итогам завершившегося сезона. В России черногорец известен по работе с «Ростовом», «Динамо», «Амкаром» и «Москвой». Последним местом работы тренера была «Црвена Звезда».

Верратти пропустит начало предсезонки в «ПСЖ», если его не отпустят в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не собирается приезжать к старту предсезонных сборов в своем клубе. Об этом итальянец сообщил во время отдыха на Ибице. Верратти хочет перейти в «Барселону». «ПСЖ» отказывается отпускать игрока меньше, чем за 100 миллионов евро. Стоимость Верратти оценивается в 45 миллионов евро. Ранее из борьбы за игрока выбыл «Ювентус».

Источник: «Спартак» ведет переговоры с «Фенербахче» о переходе Эменике

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в ближайшее время может стать игроком «Спартака». По информации Futbol Arena, на данный момент стороны ведут переговоры о переходе 30-летнего нигерийца. Отметим, что российские клубы, включая «Рубин» и «Локомотив», проявляли интерес к футболисту во время зимнего трансферного окна. За «Спартак» Эменике выступал с 2011 по 2013 год. В прошедшем сезоне в активе нападающего – 16 матчей, четыре гола и четыре результативные передачи в Суперлиге.

Источник: Санчес затребовал от «Баварии» зарплату в 420 тысяч в неделю

«Бавария» опасается, что лидер «Арсенала» Алексис Санчес своими запросами стремится заставить «канониров» продать его в «Манчестер Сити». Как сообщается, футболист затребовал от немецкого клуба контракт с недельной зарплатой в 420 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Данная сумма полностью разрушит строгую структуру заработной платы «Баварии». При этом мюнхенский клуб считает, что такими запросами Санчес просто давит на «Арсенал», чтобы те пошли на сделку с «Манчестер Сити».

Кубок конфедераций. Португалия упустила победу над Мексикой

В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Португалии разошлась миром с Мексикой. Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Казань Арена», завершилась вничью – 2:2. Таким образом, команды набрали по одному очку. После первого тура группу А с тремя баллами возглавляет сборная России.

Комментарии (4)
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XaXatyn
1497809638
Парень может и талант , но такие выходки надо на корню пресекать !Президент Милана все правильно сделал!
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Danish Dynamite
1497851418
Ну и правильно. Зачем наигрывать вратаря, который в любом случае тебя кинет? Молодец президент Милана, с жучками типа Райолы так и надо.
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igormaddog
1497852331
Хоть не много но наша сборная побудет на первом месте!Приятно!!!
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