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    «ПСЖ» не отпустит Верратти в «Барселону» меньше, чем за 100 миллионов

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может продолжить карьеру в «Барселоне». Как сообщает источник, каталонский клуб провел предварительные переговоры по телефону на предмет трансфера 24-летнего итальянца.

    Отметим, что парижане не намерены продавать футболиста менее, чем за 100 миллионов евро. При этом сине-гранатовые готовы заплатить данную сумму.

    Сам футболист выразил желание выступать в составе «Барселоны».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    17.06.2017 16:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 17 июня 2017, 16:50

      Если трансфер состоится, то будет довольно-таки интересно посмотреть на игру "Барсы" в центре поля, где пока ещё Иньеста-Бускетс-Ракитич играют стабильно! Давненько не было итальянцев в стане "блаугранас", насколько я помню, Джанлука Дзамбротта был последним...

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