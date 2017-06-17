«ПСЖ» не отпустит Верратти в «Барселону» меньше, чем за 100 миллионов

Если трансфер состоится, то будет довольно-таки интересно посмотреть на игру "Барсы" в центре поля, где пока ещё Иньеста-Бускетс-Ракитич играют стабильно! Давненько не было итальянцев в стане "блаугранас", насколько я помню, Джанлука Дзамбротта был последним...
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может продолжить карьеру в «Барселоне». Как сообщает источник, каталонский клуб провел предварительные переговоры по телефону на предмет трансфера 24-летнего итальянца.
Отметим, что парижане не намерены продавать футболиста менее, чем за 100 миллионов евро. При этом сине-гранатовые готовы заплатить данную сумму.
Сам футболист выразил желание выступать в составе «Барселоны».