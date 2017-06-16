«Спартак» нацелился на российского форварда. Луческу может пожаловаться на «Зенит» в ФИФА. Дайджест событий дня

«Спартак» нацелился на Канунникова и хорватского защитника

Московский «Спартак» интересуется возможностью приобрести нападающего «Рубина» Максима Канунникова. «В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Кроме того, спартаковцы могут приобрести хорватского защитника шотландского «Селтика» Йозо Шимуновича. Сумма трансферной сделки оценивается в девять миллионов евро. Купить хорвата также желают три клуба из Англии – «Ньюкасл», «Хаддерсфилд» и «Бернли».

«Зенит» отказался от покупки Муриэля

«Зенит» не сможет пополниться форвардом «Сампдории» Луисом Муриэлем в летнее трансферное окно. Итальянцы потребовали за колумбийца 28 миллионов евро, однако руководство российского клуба отвергло такое предложение. Напомним, в минувшем сезоне Муриэль забил 13 голов и отдал девять результативных передач в 33-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро.

Луческу обратится в ФИФА, если не получит денег от «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу пока еще связан контрактом с петербургским клубом. В случае, если румын не получит от «Зенита» четыре миллиона евро за досрочное расторжение, он пожалуется на клуб в ФИФА. Напомним, что под руководством Луческу «Зенит» в прошедшем сезоне занял третье место в турнирной таблице РФПЛ, а также вылетел на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Недавно питерскую команду возглавил Роберто Манчини.

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«Локомотив» лишился ветерана, который уехал в Турцию

Нападающий «Локомотива» Майкон стал игроком «Антальяспора», подписав контракт до 2020 года. 27-летний форвард выступал за «Локо» с 2010 года. При этом в турецкий клуб бразилец перешел на правах свободного агента. В минувшем сезоне чемпионата России Майкон забил пять голов в 22 матчах.

Уже известно, кто завтра споет на открытии Кубка конфедераций-2017

В 16:00 в субботу, 17 июня, начнется церемония открытия Кубка конфедераций-2017. «Две тысячи артистов примут участие в церемонии открытия, которая начнется за два часа до матча открытия между Новой Зеландией и Россией, поэтому приглашаем всех обладателей билетов прийти в 16:00. В церемонии примут участие такие звезды, как Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash», – рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Стартовый матч Кубка конфедераций-2017 Россия – Новая Зеландия пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

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«Реал» может лишиться Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов уйти из мадридского клуба после обвинений испанской прокуратуры в его адрес. Футболист уже сообщил президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу о своем желании. Напомним, что португалец обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Он скрывался от налоговых органов в период с 2011 по 2014 год. Теперь Роналду обвиняют в четырех преступлениях против налоговых органов Испании. «Реал» пытается отговорить футболиста от ухода, но тут же возникает еще один опасный конкурент из Бундеслиги.

«Реал» определился с предложением по Доннарумме

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма находится в сфере интересов «Реала» и может перейти в этот клуб. Ранее итальянец отказался продлевать контракт с миланцами, который истекает летом следующего года. «Реал» готов заплатить 30 миллионов за 18-летнего вратаря и уже провел переговоры с агентом футболиста Мино Райолой. В минувшем розыгрыше Серии А Доннарумма провел 38 матчей, в которых пропустил 36 голов.

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Мората согласовал контракт с «МЮ»

Форвард «Реала» Альваро Мората договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед», согласно которому он будет зарабатывать в английском клубе 12 миллионов евро. Но при этом «Реал» и «МЮ» пока не могут договориться между собой по стоимости трансфера. Испанцы не желают продавать Морату даже за 70 миллионов евро, но агент футболиста Хуанма Лопес сейчас находится в Мадриде, где пытается сбить цену на своего клиента.