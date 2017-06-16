Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спартак» нацелился на российского форварда. Луческу может пожаловаться на «Зенит» в ФИФА. Дайджест событий дня

«Спартак» нацелился на российского форварда. Луческу может пожаловаться на «Зенит» в ФИФА. Дайджест событий дня

«Спартак» нацелился на Канунникова и хорватского защитника

Московский «Спартак» интересуется возможностью приобрести нападающего «Рубина» Максима Канунникова. «В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Кроме того, спартаковцы могут приобрести хорватского защитника шотландского «Селтика» Йозо Шимуновича. Сумма трансферной сделки оценивается в девять миллионов евро. Купить хорвата также желают три клуба из Англии – «Ньюкасл», «Хаддерсфилд» и «Бернли».

«Зенит» отказался от покупки Муриэля

«Зенит» не сможет пополниться форвардом «Сампдории» Луисом Муриэлем в летнее трансферное окно. Итальянцы потребовали за колумбийца 28 миллионов евро, однако руководство российского клуба отвергло такое предложение. Напомним, в минувшем сезоне Муриэль забил 13 голов и отдал девять результативных передач в 33-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро.

Луческу обратится в ФИФА, если не получит денег от «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу пока еще связан контрактом с петербургским клубом. В случае, если румын не получит от «Зенита» четыре миллиона евро за досрочное расторжение, он пожалуется на клуб в ФИФА. Напомним, что под руководством Луческу «Зенит» в прошедшем сезоне занял третье место в турнирной таблице РФПЛ, а также вылетел на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Недавно питерскую команду возглавил Роберто Манчини.

Что президент Фурсенко сделал в «Зените» за две недели

«Локомотив» лишился ветерана, который уехал в Турцию

Нападающий «Локомотива» Майкон стал игроком «Антальяспора», подписав контракт до 2020 года. 27-летний форвард выступал за «Локо» с 2010 года. При этом в турецкий клуб бразилец перешел на правах свободного агента. В минувшем сезоне чемпионата России Майкон забил пять голов в 22 матчах.

Уже известно, кто завтра споет на открытии Кубка конфедераций-2017

В 16:00 в субботу, 17 июня, начнется церемония открытия Кубка конфедераций-2017. «Две тысячи артистов примут участие в церемонии открытия, которая начнется за два часа до матча открытия между Новой Зеландией и Россией, поэтому приглашаем всех обладателей билетов прийти в 16:00. В церемонии примут участие такие звезды, как Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash», – рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Стартовый матч Кубка конфедераций-2017 Россия – Новая Зеландия пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Патриотизм – главная надежда, но для выхода из группы его не хватит». Что иностранцы думают о сборной России

Талант, алкоголизм и долги «молодого Моуринью». У Новой Зеландии самый чумовой главный тренер Кубка конфедераций

«Реал» может лишиться Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов уйти из мадридского клуба после обвинений испанской прокуратуры в его адрес. Футболист уже сообщил президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу о своем желании. Напомним, что португалец обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Он скрывался от налоговых органов в период с 2011 по 2014 год. Теперь Роналду обвиняют в четырех преступлениях против налоговых органов Испании. «Реал» пытается отговорить футболиста от ухода, но тут же возникает еще один опасный конкурент из Бундеслиги.

«Реал» определился с предложением по Доннарумме

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма находится в сфере интересов «Реала» и может перейти в этот клуб. Ранее итальянец отказался продлевать контракт с миланцами, который истекает летом следующего года. «Реал» готов заплатить 30 миллионов за 18-летнего вратаря и уже провел переговоры с агентом футболиста Мино Райолой. В минувшем розыгрыше Серии А Доннарумма провел 38 матчей, в которых пропустил 36 голов.

Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

Мората согласовал контракт с «МЮ»

Форвард «Реала» Альваро Мората договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед», согласно которому он будет зарабатывать в английском клубе 12 миллионов евро. Но при этом «Реал» и «МЮ» пока не могут договориться между собой по стоимости трансфера. Испанцы не желают продавать Морату даже за 70 миллионов евро, но агент футболиста Хуанма Лопес сейчас находится в Мадриде, где пытается сбить цену на своего клиента.

Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
igormaddog
1497671841
Зенит да отдайте вы этому нытику деньги!!!Пусть уже свалит куда нибудь!!!
Ответить
rerih
1497676463
Цыган попрошайка...не справился вали...!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+