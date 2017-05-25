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  • Бердыев возглавит «Рубин». «Урал» хочет перевоспитать Кокорина и Шатова. Дайджест событий дня

Бердыев возглавит «Рубин». «Урал» хочет перевоспитать Кокорина и Шатова. Дайджест событий дня

Бердыев станет главным тренером «Рубина»

Руководство «Рубина», подводя итоги минувшего сезона, осталось недовольно работой главного тренера Хави Грасии. Напомним, что под руководством специалиста казанский клуб занял девятое место в турнирной таблице РФПЛ. Сообщается, что контракт с испанцем будет расторгнут в ближайшее время. Новым наставником команды станет тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев. О его назначении будет объявлено в ближайшую субботу. Напомним, что Бердыев уже работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. За этот период клуб из Татарстана дважды выигрывал чемпионат России.

Уокер, которым интересуются «Барселона», «Бавария» и топ-клубы АПЛ, попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер поблагодарил болельщиков лондонского клуба за поддержку в минувшем сезоне. Ожидается, что 26-летний англичанин покинет команду из-за конфликта с главным тренером Маурисио Покеттино. «Огромное спасибо всем болельщикам «Тоттенхэма» поддерживающих нас как дома, так и по всему миру. Мы рады, что смогли подарить вам улыбки!» – подписал Уокер каждую из шести фотографий, образующих большое изображение футболист с надписью «Thank you».

Жулиано может перейти из «Зенита» в «Вильярреал» за 14 миллионов

Полузащитник «Зенита» Жулиано может продолжить карьеру в «Вильярреале». По информации источника, испанский клуб пока не делал конкретных предложений о переходе 26-летнего бразильца, однако активно собирал информацию о нем. Сообщается, что сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов евро. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Жулиано провел за «Зенит» в РФПЛ 28 матчей, в которых записал на свой счет восемь голов и семь результативных передач.

Иванов готов взять Кокорина и Шатова в «Урал» на перевоспитание

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов взять игроков «Зенита» Олега Шатова и Александра Кокорина в екатеринбургскую команду. По словам Иванова, в клубе смогут перевоспитать футболистов, после чего они вернутся в сборную России. «Пригласить Александра Кокорина, чтобы он вернулся в сборную? Тогда и Олега Шатова надо вернуть. Хорошая компания получится. На самом деле Шатов уже перерос уровень «Урала», и я считаю, что Олег должен играть в сборной», — сказал Иванов. В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил пять голов в 27 матчах. На счету Шатова – два забитых мяча и шесть результативных передач в 18 играх.

Тотти объявил об уходе из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что покинет римский клуб после матча 38-го тура чемпионата Италии с «Дженоа». Напомним, ранее появилась информация о том, что 40-летний футболист по окончании сезона займет пост технического директора «Ромы». «Рома» – «Дженоа», 28 мая. Последний раз, когда я смогу надеть майку «Ромы». Не могу сказать в нескольких словах, что для меня значат эти цвета. Чувствую, что всегда буду питать особую страсть к футболу. Я готов к новому вызову», – сообщил Тотти.

Источник: стоимость нового газона стадиона «Санкт-Петербург» составит 21 миллион

Стоимость нового газона «Санкт-Петербург» составит 21 миллион рублей. Ранее сообщалось, что за укладку нового травяного покрытия будет заплачено до 3 миллионов. Отметим, что на стадионе будет уложен газон от той же компании, что предоставляла его для арены «Турбостроитель», которая станет тренировочной базой на Кубке конфедераций-2017. Напомним, турнир пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Мората дал согласие на переход в «Милан»

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к возвращению в Италию, где он выступал с 2014 по 2016 год за «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport. 24-летний игрок согласился на переход в «Милан». Известно, что трансфер обойдется россонери в 60 миллионов евро. Морато должен будет заменить в команде Карлоса Бакку, который летом будет продан. Зарплата испанца составит 7,5 миллионов за сезон. Напомним, что «Реал» в 2014 году продал Морату в «Ювентус» за 20 миллионов евро. В 2016 году мадридцы выкупили футболиста за 30 миллионов.

Стыковые матчи за место в РФПЛ. «Енисей» в добавленное время вырвал победу над «Арсеналом»

В первом стыковом матче за место в РФПЛ «Енисей» на своем поле вырвал победу над тульским «Арсеналом» – 2:1. Решающий гол в составе клуба из Красноярска забил Артур Малоян. Напомним, ответная встреча пройдет 28 мая в Туле и начнется в 18:00 по московскому времени. В другом матче «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» голов друг другу не забили.

Комментарии (15)
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a-rakhmatov
1495741956
Очень жаль, Ростов останется без хорошего тренера и ключевых игроков((
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сергей 113
1495742131
Платите нашим игрокам зарплату по 30000 тысяч они тогда бегать начнут и будут знать как это работать а так они привыкли деньги получать не за что .а лимит на лигеонеров надо отминить чтоб у российских игроков был стимул пробиться в основу а не играть за дубль
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сергей 113
1495742204
Или в какой нибудь любительской лиге
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Алекс Таранов
1495744442
опять утку пустили...
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арейская
1495756506
Всё, теперь моя команда "Рубин", я блуждаю по командам вслед за Бердыевым, если честно, то не очень-то мне этого выбора хотелось...(остается надежда, что это очередная "утка")...
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igormaddog
1495760882
Команды в мире нет сильней,чем Красноярский Енисей!Мужики чуток остался,и город-герой Красноярск готов встретить грандов))) Российского футбола!!!
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vodomut
1495771473
У Бердыева отлично получилось в Ростове,зачем скакать туда сюда!А Кокорина на урал пусть по горам гоняет-гоньщик,пьёт уральский шампусик омч.
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vick-north-west
1495772292
Уокер был хорош в этом сезоне, если бы не травма, то провел бы больше всех матчей за Тоттенхэм. Но там еще есть 20-летний Уокер-Петерс.
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Gullit 76
1495777490
Удачи Тихонову!Хочется увидеть его команду на другом уровне.
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