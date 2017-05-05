«Я не против того, чтобы люди меня ненавидели». Секреты побед Криштиану Роналду

На днях Роналду отгрузил три мяча в ворота «Атлетико» в Лиге чемпионов и снова доказал свое величие. Рассказываем, благодаря чему CR7 творит такие невероятные вещи.

Тренировки

Роналду весит 80 килограмм при росте 185 сантиметров. Это его стабильные показатели, потому что португалец не позволяет себе отклониться в весе даже на один-два килограмма. Так что Криштиану держит себя в форме круглый год.

Для того, чтобы достичь этой цели необходимы две вещи: тренировки и питание. Безусловно, португалец обладает феноменальными физическими способностями и генетической одаренностью, но чтобы в 32 года быть как и в 25, необходимо усердно работать над собой и уделять внимание тренировкам больше, чем раньше.

Помимо того, что Роналду тренируется с командой и пару раз в неделю играет в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, у него есть индивидуальный план. Три раза в неделю он проводит силовые тренировки, направленные на общее развитие мышц. Форвард занимается в зале в понедельник, среду и пятницу, варьируя количество подходов и повторений, чтобы максимально проработать мышцы, а заодно и понять, какую нагрузку нужно дать той или иной части тела, чтобы получить максимальный отклик.

Еще два раза в неделю Роналду занимается кардиотренировками. Они у него похожи на кроссфит, то есть на функциональный тренинг: приседания на одной ноге, запрыгивание на платформу и так далее. Также футболист несколько раз в неделю делает по 3000 повторений упражнения на пресс. Так что если вы думаете, что в рекламах его торс обработан в Photoshop, то вы сильно ошибаетесь.

Питание

Роналду за игру достигает максимальной скорости в 35 км/ч. Таких ускорений за матч в среднем три. Пробег за 90 минут может доходить у Криштиану до 15 километров. При таких нагрузках необходимо правильно питаться. Роналду придерживается четыре правил.

Первое: суммарный объем пищи разделен на шесть приемов. То есть Роналду питается каждые два-четыре часа. Делается это для того, что поддерживать высокую скорость обменных процессов. Это помогает Роналду держать уровень подкожного жира в организме на отметке меньше десяти процентов. Такой результат показывают профессиональные бодибилдеры перед соревнованиями.

Второе: обилие белка в диете. При таких физических нагрузках португальцу необходимо есть много говядины, курицы или индейки, чтобы «разрушенные» мышечные волокна восстанавливались. В среднем, он ест около двух грамм белка на килограмм веса. Это, к примеру, где-то 800 грамм курицы в день. Иногда он ест рыбу, но не в стандартном виде − Криштиану любит роллы с тунцом.

Третье: много овощей в рационе. Для того, чтобы белок усваивался, необходимо много клетчатки, которую португалец и получает из различных овощей. К тому же, в овощах содержатся минералы, позволяющие снабжать организм витаминами. Это убыстряет восстановление после нагрузок.

Четвертое: минимум сладких блюд. Диетологи Роналду запрещают футболисту есть кондитерские изделия и даже фрукты, поскольку в них содержатся жиры и сахара, которые как раз-таки замедляют обменные процессы. Единственное, что позволяет себе Криштиану – это пару раз в день выпить стакан свежевыжатого сока.

Согласно некоторым источникам, суточная диета Роналду выглядит так.

Первый прием: цельнозерновой хлеб, яичные белки, фруктовый сок.

Второй прием: паста из грубых сортов пшеницы, овощи, печеный картофель, курица и салат.

Третий прием: роллы с тунцом, фруктовый сок.

Четвертый прием: бурый рис, филе индейки или курицы, фасоль, сок.

Пятый прием: протеиновый коктейль или нежирный источник белка с небольшим количеством овощей.

У португальца сбалансированное питание, направленное на одинаковое соотношение белов и углеводов. Это позволяет ему и «просушиться», и не набирать вес. Из спортивного питания нападающий использует лишь протеин, и то только потому, что ему запретили использовать молочные продукты в рационе. Скорее всего, дело в плохой усвояемости лактозы. Но на форме Криштиану это, как мы видим, не отображается.

Мотивация

Португалец активно снимается в рекламе и занимается околофутбольными проектами. Но, как и у любого человека, у Роналду есть хобби. Его вдохновляют автомобили, которые он коллекционирует. Ему нравится музыка (любимая песня – I Believe I Can Fly) и мода. А еще он любит смотреть фильмы. Например, активно следит за творчеством Анджелины Джоли.

Криштиану уделяет внимание и семье, которая его вдохновляет. Кроме нее его заряжает негатив других : «Я знаю, что я не самый скромный человек в мире. Я не против того, чтобы люди меня ненавидели, это всегда подстегивает меня. Когда я выходу на поле, они всегда болеют против меня, но это даже хорошо. Мне постоянно необходим враг. Они начинают кричать, когда я касаюсь мяча. Это не проблема для меня − это моя мотивация».