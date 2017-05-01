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  • «Зенит» вернулся на второе место. Луческу отрицает переговоры с «Галатасараем». Дайджест событий дня

«Зенит» вернулся на второе место. Луческу отрицает переговоры с «Галатасараем». Дайджест событий дня

Мунтари покинул поле во время матча с «Кальяри» из-за расистских выкриков

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари ушел с поля во время матча 34-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (0:1) из-за расистских выкриков болельщиков.

Сообщается, что на 89-й минуте поединка ганский футболист пожаловался арбитру на расистские выкрики с трибун и попросил приостановить игру. Судья в ответ показал желтую карточку хавбеку. После этого Мунтари покинул поле.

Девушка Марадоны пошла по его стопам, забив гол рукой

Девушка бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны Росио Олива отметилась первым в своей карьере голом рукой. Это случилось в матче Серии В женского чемпионата Аргентины между командами «Экскурсионистас», цвета которой защищает Олива, и «Камионерос». Она открыла счет в матче, а сама игра завершилась со счетом 3:0.

Срна продлил контракт с «Шахтером»

Донецкий «Шахтер» подписал новый контракт с защитником Дарио Срной. Он рассчитан до конца сезона 2017/18.

Мостовой не понял, что хотел сделать Васин в моменте с голом Глушакова

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе красно-белых над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ. По его мнению, защитник армейцев Виктор Васин допустил грубую ошибку, не выбив мяч в моменте со вторым пропущенным красно-синими голом.

– Возвращаясь к ошибке Васина, вы можете сказать, почему Виктор так поступил?

– Нет, этот вопрос лучше задать ему, хотя, мне кажется, что Васин и сам не ответит. Меня вот удивило то, как он возвращался в борьбу. Виктору сейчас 28 лет, а вставал он с газона, как 40-летний мужчина. Он должен был быстро вскочить, потому что это была очень опасная ситуация. Как так можно?

«Артема Дзюбу от души с чемпионством «Спартака». Как страна отреагировала на супердерби

РФПЛ. «Зенит» обыграл «Томь» благодаря голам Шатова и Данни

В матче 26-го тура РФПЛ «Зенит» на выезде нанес поражение «Томи».

После этой победы сине-бело-голубые набрали 52 очка и вышли на второе место в турнирной таблице, опередив ЦСКА.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Томь (Томск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шатов, 35; 0:2 – Данни, 83.

Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Пульич (Букачев, 46), Сасин, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Пугин, Соболев (Салахутдинов, 88).

Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Гарсия, Жулиано (Мак, 77), Эрнани (Цаллагов, 62), Шатов (Кержаков, 87), Данни, Дзюба.

Предупреждения: Соболев, 31 – Кришито, 31; Данни, 84.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Луческу: «Турецкие СМИ вечно что-то придумывают, и первый, кого сватают в Суперлигу, – это я»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал ложью информацию турецкой прессы о встрече с президентом «Галатасарая».

«Вы просто не знаете турецкую прессу. Как только заканчивается чемпионат, они сразу же начинают что-то придумывать, а первый, кого туда всегда сватают, – это я. Работая там, я оставил хороший след, и поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне и просят, чтобы я вернулся. Я даже физически не мог бы встретиться с президентом «Галатасарая», потому что все это время был в Санкт-Петербурге», – сказал Луческу.

Семин: «Урал» в Грозном вообще не играл»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями перед матчем финала Кубка России против «Урала».

«Каждая команда готовилась по-своему. «Урал» в Грозном вообще не играл. Мы тоже меняли кого-то с «Рубином», многим футболистам не полностью дали сыграть. А как такая подготовка повлияет – покажет только сам матч», – сказал Семин.

Жулиано обозначил цель «Зенита» на остаток сезона

Полузащитник «Зенита» Жулиано после победы над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ заявил, что целью сине-бело-голубых является попадание в Лигу чемпионов.

«Непростая игра на непростом поле. К счастью, мы сумели победить и теперь возвращаемся домой с чувством выполненной работы. Теперь мы должны победить в каждом из четырех оставшихся матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Теперь это наша главная цель. Да, мы не потеряли шансы на победу в чемпионате, но мы понимаем, что это сложно – «Спартак» слишком сильно оторвался вперед. Мы должны сохранять концентрацию и быть нацелены на то, чтобы сохранить второе место и выйти в Лигу чемпионов», – сказал Жулиано.

Васин, Шатов, Медведев и другие герои и антигерои 26-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Пескара Аргентина Шахтер Зенит Томь Локомотив Галатасарай ЦСКА Спартак Урал Данни Васин Виктор Срна Дарио Мунтари Салли Шатов Олег Жулиано Луческу Мирча Семин Юрий Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Тамхар
1493666849
Видели пятку Дзюбы?! Это, пожалуй, главное событие матча. Выучил-таки на тренировках... Растет! Поздравления, конечно, что тут скажешь...
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RScat
1493672914
Зенит больше коней достоин 2 места
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igormaddog
1493693623
ЦСКА больше бомжей достоин 2 места!!!
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МУМИЁ
1493703715
Васин даже в PES тормозит.)))
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Ильгизар И
1493704160
Привет Дзюбе
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giluxa1963
1493704733
Цска сам проиграл две грубых ошибки два гола да и футбольный бог был на стороне пищевика забили ли бы на первой минуте и все победа была бы их
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giluxa1963
1493704827
а так что сказать Лестор тоже чемпионом стал и что из того раз в 10 лет и спартак стреляет
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