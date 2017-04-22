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    Реакция года. Вратарь психанул после пропущенного пенальти


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    Голосов: 6
    22.04.2017 00:05
    Голкипер «Мэнсфилда» Джейк Кин однажды выходил на поле в Премьер-лиге, а сейчас упал до четвертого английского дивизиона. В Англии во всех лигах забиваются классные голы. «Бомбардир» показывает, как после одного из необычных мячей у Кина сдали нервы.

    Джейку Кину уже 26 лет. В сезоне 2011/2012 его нашел выступавший в Премьер-лиге «Блэкберн». Кин даже провел в высшем английском дивизионе один матч, а потом два года тащил «Блэкберн» в Чемпионшипе. По статистике Джейк стабильно пропускал чуть больше одного мяча за матч, что для команды подобного уровня вполне нормально. В 2013 году его даже хотел подписать «Вест Хэм», но сделка сорвалась. Кин начал свое падение, докатившись до четвертого дивизиона. Именно там он сейчас выступает за «Мэнсфилд».

    В турнирной таблице «Мэнсфилд» занимает 12-е место, не претендуя ни на что серьезное. Кин проводит вполне нормальный сезон. Из 16-ти проведенных матчей голкипер девять отыграл на ноль. Но в игре против «Лутона» у Кина сдали нервы. Игрок «Лутона» Хилтон исполнил пенальти в стиле Паненки, а потом побежал доставать мяч из ворот. Вратаря «Мэнсфилда» это так разозлило, что тот с каменным лицом подставил сопернику подножку (смотреть с 0:50).

    За свой детский проступок Кин получил желтую карточку. Этот пропущенный мяч остался для него единственным в матче. «Мэнсфилд» и «Лутон» сыграли результативную ничью, оставшись при своих позициях. Зато Кин снова прославился. Возможно, посмотрев это видео, сильные клубы вспомнят о его существовании.

    Гений или подлец? Самый хитрый гол месяца

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 6
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 23 апреля 2017, 13:19

      лол
      красава
      надо было уебать еще сильнее

      0
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      Рейтинг: +33453

      oyabun 22 апреля 2017, 08:06

      А вы обратили внимание что трибуны заполнены процентов на 70? В Четвертом то дивизионе!!! А у нас в ПФР за исключением Спартака стадионы почти всегда либо пустые либо полупустые..

      0
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      Рейтинг: +76

      !77 > oyabun 22 апреля 2017, 09:26

      Не переживай, и у Спартака тоже жопа с посещаемостью. Столько же собирал в прошлом сезоне клуб третьей немецкой бундеслиги. Однако в среднем, в нашей лиге посещаемость выше. Так же и с Англией, это иллюзия. Стадионы маленькие. Самый большой у Портсмута, 20 тысяч, со средней посещаемостью около 11 тысяч на данный момент. Остальные 5-7-10 тысяч... и тоже полупустые. Например, этот самый Мэнсфилд, средняя посещаемость 4 290 в этом сезоне... у нашего Амкара в два раза больше, у Оренбурга чуть меньше, около 7. В общем, 4 лигу Англии обошли по посещаемости, но согласен, так себе достижение.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > !77 22 апреля 2017, 11:15

      не гони того чего не знаешь. тем более сравниваешь Мэнсфилд с клубом из вышка. в Германии в третьей лиге посещаемость 30 000. так что далеко от них даже Зенит и Спартак

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 22 апреля 2017, 07:25

      Вниз

      0
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      Рейтинг: +23

      Pixma 22 апреля 2017, 06:23

      А как вам качество поля для четвертого дивизиона?))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 апреля 2017, 01:46

      Прочитав заголовок подумал что махач, кровища рекой будет, а тут как в детском саду (((

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 22 апреля 2017, 01:07

      Сдали нервы у Пепе несколько лет назад, когда прям на поле отхерачил чувака из Хетафе. А это так, детские шалости.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 22 апреля 2017, 00:13

      Во исполняет вратарь) Как красную не дали, За неспортивное поведение

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Д Альбертини 22 апреля 2017, 00:36

      сложно доказать, что подсечка со стороны вратаря, была умышленная....типа шел, и случайно задел ногу недруга))

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Д Альбертини 22 апреля 2017, 07:39

      забавный дядька)

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Karpathian 22 апреля 2017, 08:22

      Такой типа, эт не я)) моя нога сама так сделала, я тут не причем))

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