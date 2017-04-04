Зобнин, Натхо, Цаллагов и другие супергерои 21-го тура РФПЛ

Герой – Ибрагим Цаллагов («Зенит»)

Новичок «Зенита» второй раз подряд оказался в стартовом составе и вновь выглядел очень прилично, даже еще лучше, чем в игре против «Арсенала»: успевал и бить по воротам, и распасовывать, и отбирать, и перехватывать мяч, а еще записал на свой счет первое результативное действие в игре за питерский клуб, здорово навесив на голову честно отыгравшего все 90 минут Дзюбы – тот с близкого расстояния не промахнулся, хотя и пропустил из-за травмы матчи сборной России. Вопросы о победителе еще в первом тайме снял точный удар Данни. «Рубин» как выглядел абсолютно невнятно в марте, так и перебрался с этим настроением в апрель. Шансов против посвежевшего «Зенита» у казанцев фактически не было.

«Зенит» наконец-то выиграл в гостях после трех предыдущих матчей без голов и проблем в игре с удобным соперником не испытал. Удобным, поскольку из предыдущих семи встреч с «Рубином» зенитовцы выиграли шесть. А казанский клуб прервал приятную серию из пяти подряд сухих домашних матчей.

Герой – Бибрас Натхо (ЦСКА)

Травма Алана Дзагоева открыла пусть в основной состав Бибрасу Натхо, и израильтянин воспользовался возможностью с блеском – исполнив голевой пас на Головина и победный гол в ворота «Крыльев Советов». И заодно раздал еще шесть обостряющих передач. Самарцы же, невнятно начав чемпионат, и сейчас смотрелись бледно, но воспряли ближе к концу матча с ЦСКА, однако хватило гостей лишь на гол Паскуато, хотя еще несколько подходов были весьма опасны. Кристально чистой в плане качества игры эта победа у армейцев не получилась, так что Виктору Гончаренко есть над чем поразмышлять. Впереди поездка в Краснодар.

ЦСКА одержал 400-ю победу в российских чемпионатах, выиграв 13 из последних 14 матчей против «Крыльев». Игорь Акинфеев побил личный «сухой» рекорд, а Сергей Игнашевич стал самым опытным футболистом в истории российских чемпионатов, сыграв рекордный 457-й матч. Ну а «Крылья» в 12-й раз подряд возвращаются с выезда без победы.

Герой – Роман Зобнин («Спартак»)

У самого универсального игрока «Спартака» в этом сезоне было немало шансов забивать, но временами не хватало исполнения, а иногда просто не везло. В игре с «Оренбургом» все вернулось – Зобнин сделал целый дубль, причем оба мяча забил головой. Тем более странно, что «Спартаку» этого не хватило – команда пропустила дважды в течение двух минут от Поповича и Дюриша, а в оставшиеся 20 толком ничего не создала. Удивительный матч, и чуть было не случилась потеря драгоценных очков, лишь на пятой добавленной минуте Квинси Промес забил победный гол, когда казалось, что конкуренты уже сократили отрыв до четырех баллов. Выдохнуть спартаковцам можно, но сыграли они сегодня далеко не лучший свой матч.

Герой – Андреас Гранквист («Краснодар»)

В матче между двумя участниками еврокубков никто не преуспел: игра получилась очень боевой со взаимными шансами на успех, но голов так никто и не забил. Гранквиста выделяем из-за красивых цифр – он здорово отбирал и перехватывал, а также был лучшим в матче по числу выигранных верховых единоборств. Отличные моменты раз за разом упускали Бухаров, Гацкан, Полоз и Мамаев, а Смолов, проводивший первый матч после очередной травмы, был совсем непохож на себя.

При этом «Краснодар» для «Ростова» – ужасно неудобный соперник: лишь одну из 15 встреч с краснодарским клубом ростовчане выиграли. Зато продлили беспроигрышную серию из домашних матчей уже до 27.

Герой – Эдгар Манучарян («Урал»)

Возможно, по матчу «Анжи» – «Урал» звезду героя даже больше заслуживал лихо начавший забивать за уральский клуб Владимир Ильин: он открыл счет и в дальнейшем утомил защиту и вратаря хозяев, семь раз ударив по воротам. Впрочем, во втором тайме махачкалинцы быстро вышли вперед благодаря голам Прудникова и Хубулова, а Гасанов тут же забил в свои ворота – 2:2. Драма произошла ближе к концу – находящийся пока не в лучшей форме форвард «Урала» Эдгар Манучарян смазал пенальти, однако использовал шанс отличиться с игры и принес своему клубу долгожданную выездную победу.

А до этого уральцы шесть раз подряд возвращались с выездов без трех очков. А «Анжи» так и не может выиграть у «Урала» дома аж с 2007 года – трижды команда из Дагестана играла вничью и два раза уральскому клубу уступала.

Герой – Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Дебют перуанца удался на сто процентов. Забить победный гол в непростом выездном матче с «Уфой» – действительно здорово, учитывая, что уфимский клуб сейчас один из самых непробиваемых в чемпионате. К Беленову, правда, вопросы остаются, но победный мяч у Фарфана не отнять, как и трех очков «Локо», который без Ари, Чорлуки и Виталия Денисова толком ничего не позволил создать команде Сергея Семака.

«Локомотив» забивает в шестом матче подряд, «Уфа» же прервала приятную серию из трех подряд побед в домашних играх. Интересно, что из всех семи матчей «Локомотива» и «Уфы» между собой верховым был лишь один. И зрелища в них явно не хватало.

Герой – Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Туляки разобрались с «Томью» примерно как ЦСКА, да и сомнений в их победе по ходу матча не возникало вообще – как раз с шикарного гола Александрова на 19-й минуте. Во втором тайме по мячу добавили Думбия и Комбаров. Именно брат Кирилл наработал на звание героя матча, поскольку и за креатив отвечал (четыре обостряющих паса), и защите помогал (аж восемь отборов), и чужим воротам угрожал (пять ударов). И в итоге гол забил. Шикарный матч экс-спартаковца. Притом для «Арсенала» «Томь» считалась не очень удобным соперником – до этой игры туляки выиграли лишь одну из шести предыдущих встреч.

Герой – Магомед Митришев («Терек»)

Все просто: этот парень расколдовал ворота «Амкара» в Перми. Больше ничем Митришев не отметился, более того, провел он матч довольно бледно, но именно его гол позволил «Тереку» отобрать очко у «Амкара» и стать первой в этом сезоне командой, которая смогла забить пермякам у них на поле. Подумать только, аж до апреля держался клуб Гаджи Гаджиева. Ну а Митришев забил в ответ на гол Гиголаева, и оба события уместились в первый тайм.

Любопытно, что «Амкар» и «Терек» не играли между собой вничью с 2008 года: с тех пор пермяки выиграли шесть матчей, грозненцы – два. И вот, мирный исход свершился, чему особенно никто и не расстроился.

Почему мы ждем следующего тура:

В центральном матче 22-го тура схлестнутся «Краснодар» и ЦСКА, «Спартак» отправится в гости к упертой «Уфе», с которой у нее еще и отрицательный баланс встреч, (победа, ничья, три поражения), еще одно крайне интересное противостояние ожидается в Москве: «Локомотив» Семина примет «Ростов» Бердыева. Ну а «Зениту» есть за что мстить «Анжи» в нынешнем сезоне – и за обидно потерянные очки в Махачкале и за кубковый разгром там же.

Символическая сборная 21-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 21-го тура:

«Анжи» – «Урал» – 2:3

«Уфа» – «Локомотив» – 0:1

«Арсенал» – «Томь» – 3:0

«Амкар» – «Терек» – 1:1

«Рубин» – «Зенит» – 0:2

ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:1

«Ростов» – «Краснодар» – 0:0

«Спартак» – «Оренбург» – 3:2

Расписание 22-го тура:

8 апреля (суббота): «Крылья Советов» – «Амкар», «Терек» – «Арсенал», «Зенит» – «Анжи»

9 апреля (воскресенье): «Уфа» – «Спартак», «Краснодар» – ЦСКА, «Локомотив» – «Ростов»

10 апреля (понедельник): «Томь» – «Рубин», «Урал» – «Оренбург»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 22-й тур дисквалифицированы: Данцев, Емельянов (оба – «Урал»), Юсупов («Зенит»), Набиуллин («Рубин»)

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