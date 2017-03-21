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  • «Вест Хэм» интересуется Руни. Панченко подписал контракт с «Динамо». Дайджест событий дня

«Вест Хэм» интересуется Руни. Панченко подписал контракт с «Динамо». Дайджест событий дня

«Вест Хэм» готовится летом приобрести Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ближайшим летом может перейти в «Вест Хэм». Лондонский клуб намерен выкупить права на футболиста, если манкунианцы согласятся отпустить капитана. Контракт 31-летнего англичанина истекает летом 2019 года, однако сообщается, что «красные дьяволы» не против прервать сотрудничество раньше. Руни является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне на его счету 17 матчей и два забитых гола.

Кержаков заявил, что когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победу

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал скандальную информацию, появившуюся в СМИ, согласно которой питерский клуб заплатил «Локомотиву» за ничью в 20-м туре РФПЛ против «Спартака». «Когда-то очень давно мне предлагали деньги за победу. Не лично мне, а «Зениту». Запрещено ли это? Я думаю, нет. Конечно, это сейчас не приветствуется. Что это за клуб? Название команды я называть не буду. Взяли ли мы деньги? Нет, мы не выиграли. Лично мне никто никогда денег не предлагал, но мне об этом говорили», – сказал форвард.

Дзюба не сыграет в ближайших контрольных матчах сборной России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, получивший повреждение, не сможет помочь сборной России в ближайших контрольных встречах. Футболист был вызван в расположение национальной команды для подготовки к двум мартовским товарищеским матчам, однако из-за проблем со здоровьем участия в тренировке не принимал. «Вчера Дзюба улетел на обследование, а сегодня стало ясно, что он не сможет помочь сборной в ближайших двух матчах», – сказал пресс-атташе РФС Игорь Владимиров. Как информирует источник, у 28-летнего форварда возникли проблемы с коленом.

«Барселона» летом хочет приобрести Гризманна или Дибалу

Руководство «Барселоны» хочет усилить линию нападения команды в следующем сезоне. Сообщается, что в сферу интересов каталонцев вошел форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, а также игрок «Ювентуса» Пауло Дибала. Сине-гранатовые хотят приобрести одного из футболистов в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 27 матчей, в которых забил 14 голов. Его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро. На счету Дибалы, который оценивается в 45 миллионов, восемь мячей в 22 играх Серии А.

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Швайнштайгера в «Чикаго Файр»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер официально перешел в «Чикаго Файр». Немцу осталось пройти медицинское обследование, а также получить визу в США. Ранее сообщалось, что 32-летний хавбек подпишет с американским клубом контракт по схеме «1+1» с зарплатой в 4,5 миллиона долларов в год. Швайнштайгер в текущем сезоне появился на поле четыре раза. Футболист потерял место в составе англичан после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью.

Луческу: «На результатах «Зенита» в этом сезоне сказалось прямое влияние судей»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью румынскому изданию sport.ro прокомментировал информацию о возможном увольнении из петербургского клуба. Также специалист заявил, что сине-бело-голубые в этом сезоне пострадали от действий арбитров. «Хочу отработать свой контракт с «Зенитом» до конца. В концовке сезона идет борьба между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть журналисты, которые настроены против «Зенита», отсюда и появляются слухи о моей отставке. К сожалению, на наших результатах сказалось прямое влияние судей, из-за чего мы и теряли очки», – сказал Луческу.

Лаказетт дал согласие на переход в «Атлетико» этим летом

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт в летнее трансферное окно станет игроком «Атлетико». Как утверждает COPE, руководство «матрасников» уже достигло предварительной договоренности с 25-летним французом о переходе в мадридский клуб. Сообщается, что активное участие в переговорах принял соотечественник форварда Антуан Гризманн. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Лаказетт забил 23 гола в 25 матчах. Его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.

Панченко: «Я подписал контракт с «Динамо» до конца следующего сезона»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что уже заключил договор с бело-голубыми на постоянной основе. Нынешний сезон 27-летний игрок, права на которого пока еще принадлежат ЦСКА, проводит в составе динамовцев на правах аренды. Напомним, что «Динамо» воспользовалось опцией выкупа футболиста, прописанной в арендном соглашении с армейцами. Официально о переходе будет объявлено в июне. «Я уже подписал контракт с клубом до конца следующего сезона», – сказал Панченко.

Англия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Европа Вест Хэм Манчестер Юнайтед Динамо Барселона Зенит Дзюба Артем Кержаков Александр Швайнштайгер Бастиан Руни Уэйн Панченко Кирилл Ляказетт Александр Гризманн Антуан Дибала Пауло Луческу Мирча
Комментарии (8)
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Серго24
1490138672
а к Панченко ближется закат(((
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sega77+
1490153727
руни не уйдёт
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Ще Гевара
1490153738
А судьи кто?
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vladimir-7
1490160146
Если К. Панченко решил перейти в Динамо и не согласовал этот переход с Е.Л.Гинером, то это огромная ошибка для Кирилла.
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Anton-champion
1490172958
Луческу знаешь такую русскую пословицу:"Плохому танцору ,вечно что нибудь мешает"
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mihail1980
1490197815
панченко будет вытаскивать динамо в рфпл
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vasiok74
1490559649
удачи Швайне в Штатах.жаль что он Мауру не подошол.
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Хотел же ставить на ничью
1502272185
главное во время уйти на пенсию
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