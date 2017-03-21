«Вест Хэм» интересуется Руни. Панченко подписал контракт с «Динамо». Дайджест событий дня

«Вест Хэм» готовится летом приобрести Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ближайшим летом может перейти в «Вест Хэм». Лондонский клуб намерен выкупить права на футболиста, если манкунианцы согласятся отпустить капитана. Контракт 31-летнего англичанина истекает летом 2019 года, однако сообщается, что «красные дьяволы» не против прервать сотрудничество раньше. Руни является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне на его счету 17 матчей и два забитых гола.

Кержаков заявил, что когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победу

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал скандальную информацию, появившуюся в СМИ, согласно которой питерский клуб заплатил «Локомотиву» за ничью в 20-м туре РФПЛ против «Спартака». «Когда-то очень давно мне предлагали деньги за победу. Не лично мне, а «Зениту». Запрещено ли это? Я думаю, нет. Конечно, это сейчас не приветствуется. Что это за клуб? Название команды я называть не буду. Взяли ли мы деньги? Нет, мы не выиграли. Лично мне никто никогда денег не предлагал, но мне об этом говорили», – сказал форвард.

Дзюба не сыграет в ближайших контрольных матчах сборной России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, получивший повреждение, не сможет помочь сборной России в ближайших контрольных встречах. Футболист был вызван в расположение национальной команды для подготовки к двум мартовским товарищеским матчам, однако из-за проблем со здоровьем участия в тренировке не принимал. «Вчера Дзюба улетел на обследование, а сегодня стало ясно, что он не сможет помочь сборной в ближайших двух матчах», – сказал пресс-атташе РФС Игорь Владимиров. Как информирует источник, у 28-летнего форварда возникли проблемы с коленом.

«Барселона» летом хочет приобрести Гризманна или Дибалу

Руководство «Барселоны» хочет усилить линию нападения команды в следующем сезоне. Сообщается, что в сферу интересов каталонцев вошел форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, а также игрок «Ювентуса» Пауло Дибала. Сине-гранатовые хотят приобрести одного из футболистов в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 27 матчей, в которых забил 14 голов. Его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро. На счету Дибалы, который оценивается в 45 миллионов, восемь мячей в 22 играх Серии А.

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Швайнштайгера в «Чикаго Файр»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер официально перешел в «Чикаго Файр». Немцу осталось пройти медицинское обследование, а также получить визу в США. Ранее сообщалось, что 32-летний хавбек подпишет с американским клубом контракт по схеме «1+1» с зарплатой в 4,5 миллиона долларов в год. Швайнштайгер в текущем сезоне появился на поле четыре раза. Футболист потерял место в составе англичан после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью.

Луческу: «На результатах «Зенита» в этом сезоне сказалось прямое влияние судей»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью румынскому изданию sport.ro прокомментировал информацию о возможном увольнении из петербургского клуба. Также специалист заявил, что сине-бело-голубые в этом сезоне пострадали от действий арбитров. «Хочу отработать свой контракт с «Зенитом» до конца. В концовке сезона идет борьба между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть журналисты, которые настроены против «Зенита», отсюда и появляются слухи о моей отставке. К сожалению, на наших результатах сказалось прямое влияние судей, из-за чего мы и теряли очки», – сказал Луческу.

Лаказетт дал согласие на переход в «Атлетико» этим летом

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт в летнее трансферное окно станет игроком «Атлетико». Как утверждает COPE, руководство «матрасников» уже достигло предварительной договоренности с 25-летним французом о переходе в мадридский клуб. Сообщается, что активное участие в переговорах принял соотечественник форварда Антуан Гризманн. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Лаказетт забил 23 гола в 25 матчах. Его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.

Панченко: «Я подписал контракт с «Динамо» до конца следующего сезона»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что уже заключил договор с бело-голубыми на постоянной основе. Нынешний сезон 27-летний игрок, права на которого пока еще принадлежат ЦСКА, проводит в составе динамовцев на правах аренды. Напомним, что «Динамо» воспользовалось опцией выкупа футболиста, прописанной в арендном соглашении с армейцами. Официально о переходе будет объявлено в июне. «Я уже подписал контракт с клубом до конца следующего сезона», – сказал Панченко.