«Реал» обратил внимание на Мбаппе. «Локомотив» и «Спартак» поделили очки. Дайджест событий дня

Мбаппе может перейти в «Реал» за 80 милллионов

«Реал» включился в борьбу за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Сообщается, что в услугах 18-летнего форварда заинтересован главный тренер сливочных Зинедин Зидан, который хотел приобрести француза в мадридский клуб еще три года назад. По информации источника, «Реал» готов заплатить за талантливого футболиста около 80 миллионов евро.

Иньеста отклонил предложение китайского клуба, который готов был платить испанцу 35 миллионов в год

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил два предложения от клубов из Китая. По информации источника, одна из команд Поднебесной была готова платить 32-летнему испанцу 35 миллионов евро в год, однако футболист отказался.

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«Интер» готов предложить Конте 15 миллионов в год

«Интер» намерен предложить главному тренеру «Челси» Антонио Конте контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем его нынешний заработок в Лондоне. Отмечается, что в случае согласия 47-летний специалист также получит полный контроль над трансферной политикой «нерадзурри».

Болельщики «Арсенала» поддержали Венгера растяжкой с самолета

Болельщики «Арсенала» выразили поддержку главному тренеру Арсену Венгеру оригинальным способом. Накануне матча 29-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» над стадионом «дроздов» появился самолет с растяжкой: «В Арсена мы верим».

Примечательно, что незадолго перед этим в небе кружил самолет с другой надписью: «Нет контракту, Венгер на выход».

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Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против

РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком»

В центральном матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1. На гол Ари, который стал для бразильца седьмым в седьмой встрече против красно-белых, гости ответили точным ударом Квинси Промеса. Таким образом, «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, имея девятиочковое преимущество над ЦСКА и «Зенитом». Однако оба конкурента имеют по одной игре в запасе.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ари, 41; 1:1 – Промес, 52.

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 63), Михалик, Игнатьев, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 63), Ал. Миранчук, Ари.

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Джано (Попов, 70), Самедов, Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Игнатьев, 34; Фернандеш, 70; Ари, 84 – Фернандо, 29; Ещенко, 79.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Адвокат завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, ныне возглавляющий «Фенербахче», заявил, что по окончании нынешнего сезона завершит тренерскую работу.

«В конце сезона я закончу тренерскую карьеру. Не думаю, что ухожу слишком рано», – сказал Адвокат.

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Примера. «Реал» добился гостевой победы над «Атлетиком»

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» выиграл у «Атлетика». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Сан Мамес Баррия», завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридского клуба. «Реал» набрал 65 очков и увеличил отрыв в турнирной таблице от «Барселоны» до пяти очков. В активе баскской команды – 44 балла и седьмая позиция.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Атлетик – Реал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бензема, 25; 1:1 – Адуриc, 65; 1:2 – Каземиро, 68.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Фанаты «Спартака» вывесили баннер в адрес телеканала BBC

Во время матча 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» болельщики красно-белых вывесили баннер, адресованный британскому телеканалу BBC, который ранее снял фильм про российских фанатов под названием «Армия хулиганов России».

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