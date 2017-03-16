Бердыев проконсультирует сборную России. Кудряшовым интересуются в Италии. Дайджест событий дня

Бердыев будет консультировать сборную России на ЧМ-2018

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев будет оказывать сборной России консультации во время домашнего чемпионата мира, передает «Агенство бизнес новостей». Специалист не планирует входить в тренерский штаб Станислава Черчесова, однако будет заниматься разбором соперников национальной команды по группе. Под руководством Бердыева «Ростов» в сезоне 2015/16 завоевал серебряные медали чемпионата России и право выступить в Лиге чемпионов.

«Локомотив» – «Спартак»: Ари и Майкон будут играть в стартовом составе железнодорожников

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам специалиста, на острие атаки у железнодорожников выйдут Ари и Майкон. «Ари и Майкон будут играть в нападении. «Спартак» по праву занимает первое место, болельщики хорошо их поддерживают, ведут к пьедесталу. Такая же важная игра была с «Краснодаром», но тот матч нас расстроил, потому что мы проиграли буквально 15 минут. После поражений обычно психологическое состояние приходится восстанавливать», – сказал специалист.

Дзюба может пропустить матч против тульского «Арсенала» из-за повреждения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустил две тренировки команды. Сообщается, что у футболиста обнаружены проблемы с икроножной мышцей после матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1). Существует вероятность, по которой игрок пропустит ближайший матч чемпионата России против тульского «Арсенала», который состоится 19 марта в 19:30 по московскому времени. В текущем сезоне на счету Дзюбы 22 матча и девять забитых голов во всех турнирах.

«Спартак» не отпустил Рыжкова в «Милан»

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Рыжков мог оказаться в «Милане» во время своего выступления в составе «Спартака», но руководство красно-белых не захотело отпускать футболиста. «Мы на молодежном турнире обыграли их команду с крупным счетом. Итальянские селекционеры заинтересовались, предложили подписать контракт с основой и играть за дубль. «Спартак» сразу отклонил запрос «Милана» и предложил переподписать контракт. У меня, по сути, и выбора-то не было», – признался Рыжков.

Турецкие СМИ: «Челси» готов потратить на покупку Чалханоглу 38 миллионов

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу в ближайшее трансферное окно может оформить переход в «Челси», передает Sampiy10. Сообщается, что лондонский клуб готов заплатить за хавбека порядка 38 миллионов евро. Турку будет предложен контракт на три года. Футболист в данный момент отбывает четырехмесячную дисквалификацию, которую наложило ФИФА. Футболист нарушил правила контракта с турецким «Трабзонспором» в 2011 году. 23-летний Чалханоглу выступает за «Байер» с 2014 года. На его счету 64 матча и 11 забитых голов.

Гризманн считает Облака лучшим голкипером мира

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением об игре голкипера мадридского клуба Яна Облака в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (0:0). «Вот почему мы говорим, что Ян лучший голкипер в мире. Он доказывает это в каждой игре, и он сделал это снова. В этом матче мы и не планировали нестись в атаку как сумасшедшие. Мы вышли в четвертьфинал, так что все довольны», – сказал француз. Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта в Ньоне.

Как Облак вытащил «Атлетико» в четвертьфинал ЛЧ тройным спасением (ВИДЕО)

Защитник «Ростова» Кудряшов интересен клубам из Италии

Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов входит в сферу интересов итальянских клубов. За действиями игрока наблюдали представители «Дженоа», «Болоньи» и «Торино». Сообщается, что в российскую команду запросов о трансфере не было, а итальянцы будут следить за футболистом вплоть до Кубка конфедераций 2017 года. Сумма трансфера Кудряшова может составить 5 миллионов евро. В текущем сезоне 29-летний игрок провел девять матчей во всех турнирах.

Украинская Премьер-лига может быть расширена до 16 команд

В ближайшее время могут произойти изменения в регламенте проведения украинской Премьер-лиги, сообщает «Плюс Спорт». Количество команд может быть увеличено до 16. Сейчас пять команд первой лиги проходят процесс аттестации, чтобы соответствовать требованиям Премьер-лиги. Как сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров, процесс аттестации проходят ровенский «Верес», черниговская «Десна», мариупольский «Ильичевец», харьковский «Гелиос» и «Арсенал-Киев». Они могут в ближайшее межсезонье пополнить Премьер-лигу, и, таким образом, число команд увеличится до 16. Напомним, что сейчас в Премьер-лиге играет 12 команд.