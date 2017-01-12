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  • Расхитители гробниц. Как «Зенит» грабит конкурентов на протяжении 10 лет

Расхитители гробниц. Как «Зенит» грабит конкурентов на протяжении 10 лет

Алехандро Домингес

Когда перешел: конец 2006

За сколько купили: 7 млн евро

Кто продал: «Рубин»

За год с небольшим до предпринятого Курбаном Бердыевым похода за первым для «Рубина» чемпионским титулом «Зенит» выкупил у казанцев их лидера и безусловную звезду – Алехандро Домингеса. Тогда казалось, что связка Аршавин-Домингес наведет шороху в РФПЛ и Европе, однако этого скорее не случилось. Аргентинец так и не сумел до конца раскрыться в команде Дика Адвоката, хотя и навсегда вписал свое имя в историю «Зенита»: именно Домингес спас сине-бело-голубых от ничьей в Раменском в ноябре 2007 года и позволил клубу впервые выиграть золотые медали российского первенства.

Данни

Когда перешел: середина 2008

За сколько купили: 30 млн евро

Кто продал: «Динамо»

Спустя полтора года «Зенит» взорвал российский футбольный рынок покупкой Данни. Нужно признать, что и по сей день покупки за 30 миллионов – для нашего футбола редкость, а уж в далеком 2008-м это и вовсе выглядело чем-то неприличным. Впрочем, уплаченные за него деньги португалец отработал с лихвой (и отрабатывает до сих пор): уже в своем первом матче за «Зенит» Данни принес новому клубу победу в Суперкубке УЕФА, а в последующие годы стал одной из ключевых фигур в построениях Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша и выиграл три российских чемпионства.

Игорь Семшов

Когда перешел: конец 2008

За сколько купили: 7 млн евро

Кто продал: «Динамо»

Прошло еще полгода, и «Зенит», помимо Данни, выкупил у «Динамо» Игоря Семшова. На тот момент в составе сине-бело-голубых собралась тройка лучших российских полузащитников, которую Гус Хиддинк использовал в сборной: Денисов-Зырянов-Семшов. Однако пойти по стопам Данни у Игоря не получилось. Отыграв в футболке «Зенита» всего один сезон, он вернулся в «Динамо», где был твердым игроком стартового состава вплоть до прихода на тренерский мостик Дана Петреску. Небольшой всплеск в питерской карьере Семшова случился после увольнения Дика Адвоката. В период, когда командой временно руководил Анатолий Давыдов, Игорь вышел на ведущие роли и помог «Зениту» взять бронзовые медали. Впрочем, этого все равно было мало, чтобы в Санкт-Петербурге стали препятствовать возвращению Семшова в Москву.

Владимир Быстров

Когда перешел: середина 2009

За сколько купили: 15 млн евро

Кто продал: «Спартак»

Летом 2009-го «Зенит» отчаянно искал средства, чтобы побороться за третью лигочемпионскую строчку. Усилить команду было решено одним из лидеров боровшегося за золотые медали «Спартака» – Владимиром Быстровым. Не все болельщики «Зенита» поняли такой шаг, ведь Быстров в свое время променял Северную столицу на «Спартак», целовал ромбик и радовался голам в ворота Малафеева. Владимир отвечал на свист с трибун отличной игрой: за неполный второй круг он забил в ворота соперников «Зенита» 6 голов и таким образом втащил свой новый-старый клуб в заветную тройку.

Быстров оставался игроком стартового состава и после прихода Лучано Спаллетти и покинул Санкт-Петербург только в начале 2014 года. Тогда в сине-бело-голубой футболке уже давно сверкал Халк, а страсти по Быстрову потихоньку сошли на нет. С собой в Махачкалу (а затем в Краснодар) Владимир прихватил две золотые медали российского чемпионата – так что возвращался в «Зенит» он, по всей видимости, не зря.

Александр Кержаков

Когда перешел: начало 2010

За сколько купили: 6,5 млн евро

Кто продал: «Динамо»

Еще одним футболистом, которого «Зенит» выкупил у «Динамо», стал Александр Кержаков. Перед началом сезона-2010 новому главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти был необходим забивной нападающий, и в Петербурге обратили взоры на своего воспитанника. Кержаков вернулся так, как будто никуда не уходил, хотя и начал с 8-матчевой серии без забитых мячей. Первый гол пришел в игре против ЦСКА, потом Александр снова на некоторое время замолчал – чтобы сделать дубль в ключевой июльской игре против «Рубина» и раззабиваться осенью: хет-трики в ворота «Андерлехта» и «Сатурна», мячи ирландцам и македонцам в квалификации Евро. Кержаков угрожает воротам соперников «Зенита» и по сей день, но является, конечно, уже запасным футболистом в виду неюного возраста и наличия сильных конкурентов.

Александр Бухаров/Сергей Семак

Когда перешли: середина 2010

За сколько купили: 12 млн евро/2 млн евро

Кто продал: «Рубин»

Летом 2010-го «Зенит» забрал у «Рубина» еще двух игроков – нападающего Александра Бухарова и капитана казанцев Сергея Семака. Истории получились разными. Бухаров так и не нашел общего языка с Лучано Спаллетти, забил за «Зенит» всего 11 голов, а после пьяного дебоша в аэропорту Пулково (сентябрь 2013-го) петербургская карьера Александра фактически была закончена. В начале следующего года он ушел в аренду в «Анжи», где ничем особенным не отметился. Частично реанимировать карьеру Бухарова удалось только Курбану Бердыеву – единственному человеку, который знает, как найти подход к непростому характеру нападающего.

С приобретением Семака «Зенит», напротив, не прогадал: в лице Сергея Спаллетти получил опытного, бывалого полузащитника, который составил отличную компанию Широкову, Денисову, Зырянову и другим. Семака, в отличие от Бухарова, никогда нельзя было упрекнуть в отсутствии профессионализма: он не нарушал режим, не буянил и отлично играл в футбол. После завершения игровой карьеры Сергей вошел в тренерский штаб «Зенита», где набирался опыта бок о бок с Андре Виллаш-Боашем и Мирчей Луческу. С нынешнего года Семак будет работать уже самостоятельно – 30 декабря было официально объявлено о том, что Сергей Богданович возглавил футбольный клуб «Уфа».

Кристиан Ансальди

Когда перешел: середина 2013

За сколько купили: 6 млн евро

Кто продал: «Рубин»

Еще один игрок из «Рубина», которым поживился «Зенит». Впрочем, трансфер Ансальди можно записать в реестр самых неудачных: в Питере у него сразу не пошло, и, отыграв считанное количество матчей за новый клуб, аргентинец отправился в странствие по арендам – сперва в мадридский «Атлетико», затем в «Дженоа». Сейчас правами на Ансальди владеет миланский «Интер».

Игорь Смольников

Когда перешел: середина 2013

За сколько купили: 6 млн евро

Кто продал: «Краснодар»

Смольников – одна из самых удачных находок питерского клуба в родном чемпионате. Купленный за 6 миллионов евро у «Краснодара», Игорь стал в «Зените» основным правым защитником и воскресил в памяти болельщиков лучшие матчи Анюкова. Сейчас Смольниковым довольны как наставник сине-бело-голубых Луческу, так и главный тренер сборной Черчесов.

Олег Шатов

Когда перешел: середина 2013

За сколько купили: 7 млн евро

Кто продал: «Анжи»

Приобретя Смольникова, «Зенит» заглянул и на распродажу в Махачкалу, откуда забрал в Петербург подававшего надежды Шатова. Олег их вполне оправдал: все эти годы он органично уживался на одном поле с Халком и Витселем, а теперь готов взять на себя бремя лидерства и заполнить пустоту, оставшуюся после ухода звезд. Учитывая, что Шатов все еще достаточно молод (26 лет), при наличии подходящего предложения он вполне может уехать в Бундеслигу или АПЛ.

Александр Рязанцев

Когда перешел: начало 2014

За сколько купили: бесплатно

Кто отпустил: «Рубин»

Рязанцев стал очередным игроком, проделавшим путь по маршруту Казань – Санкт-Петербург. И, подобно Бухарову и Ансальди, у Рязанцева ничего не получилось. Аренда в «Урал» вернуться на былой уровень не помогла. Сейчас Рязанцев все так же принадлежит «Зениту», но, скорее всего, покинет команду в поисках игровой практики.

Соломон Рондон

Когда перешел: начало 2014

За сколько купили: 18 млн евро

Кто продал: «Рубин»

Проторенная дорожка Казань – Санкт-Петербург принесла Соломону Рондону больший успех, чем Домингесу, Бухарову, Ансальди и Рязанцеву вместе взятым. В «Зените» венесуэлец быстро стал своим и полюбился новому тренеру сине-бело-голубых Виллаш-Боашу. 6 апреля 2014 года «Зенит» и «Рубин» забили 8 мячей на двоих: питерцы победили со счетом 6:2, а ровно половину хозяйских голов записал на свой счет Рондон. Тем не менее, спустя полтора года Соломону пришлось уйти, о чем Виллаш-Боаш наверняка жалел. Однако таковы реалии, которые диктует лимит: «Зенит» подписал форварда с российским паспортом – Дзюбу, а Рондон очевидно не хотел быть запасным. Сейчас венесуэлец неплохо выступает в английской Премьер-лиге, являясь частью крепко сбитого коллектива Тони Пулиса.

Артур Юсупов/Юрий Жирков и Александр Кокорин

Когда перешли: середина 2015/начало 2016

За сколько купили: бесплатно/детали сделок неизвестны

Кто отпустил: «Динамо»

Перед началом и в середине сезона 2015/16 «Зенит» забрал у «Динамо» еще трех футболистов – Юсупова, Жиркова и Кокорина. На момент зимних трансферов Жиркова и Кокорина московский клуб уже подавал все признаки того, что он вот-вот рухнет в пропасть, так что игроки сборной России решили уйти с тонущего корабля. Меньше всего нареканий у болельщиков «Зенита» пока вызывает ветеран Жирков, а вот к Юсупову и Кокорину есть вопросы. Последний так и вовсе стал символом российского футбола эпохи лимита на легионеров: форвард, забивающий крайне мало, получает огромные деньги, а главным событием с его участием становится то очередная вечеринка на пару с Мамаевым, то надетая им футболка с принтом Эскобара. Юсупова, похоже, держат в «Зените» снова-таки из-за паспорта – иначе непонятно, зачем Луческу нужен средний футболист со средними амбициями, которому, к тому же, в этом году исполнится 28 лет.

Артем Дзюба

Когда перешел: середина 2015

За сколько купили: бесплатно

Кто отпустил: «Спартак»

О переходе Дзюбы в «Зенит» стало известно еще в феврале 2015-го, однако дебютировал в составе команды Андре Виллаш-Боаша Артем только спустя полгода (съездив попутно в повторную аренду в «Ростов»). Особенность трансфера Дзюбы в Петербург – то, что боссы «Зенита» не заплатили за форварда ни копейки. В Северной столице просто дождались, когда у Артема закончится контракт с красно-белыми – и подписали с ним свой. Играя бок о бок с Халком, Дзюба засверкал в Лиге чемпионов, забив 6 мячей в 6 матчах группового этапа в сезоне 2015/16. Сейчас «Спартак» на всех порах мчит к золотым медалям чемпионата России, а Дзюба мечтает, что его новый клуб окажется удачливее, чем предыдущий.

Маурисио

Когда перешел: начало 2016

За сколько купили: бесплатно

Кто отпустил: «Терек»

Бразилец Маурисио был одним из лучших игроков «Терека» и, когда в январе 2016-го его контракт с грозненцами закончился, на полузащитника вышел «Зенит». С Маурисио подписали соглашение, рассчитанное на полгода, с возможной пролонгацией еще на три. Своим шансом бразилец воспользовался сполна, и теперь он является одним из тех футболистов, на которых рассчитывает и которых любит Мирча Луческу. Все 90 минут Маурисио проводит на поле нечасто, но иметь такого игрока в обойме – роскошь, и румынский тренер это ценит. К слову, именно точный удар Маурисио принес «Зениту» первый трофей под руководством Луческу – победу в Суперкубке России над ЦСКА.

Иван Новосельцев

Когда перешел: середина 2016

За сколько купили: 10 млн евро

Кто продал: «Ростов»

Именно по стопам Ивана Новосельцева может пойти Кристиан Нобоа. С недавних пор «Ростов» является реальной силой в российском футболе, и стервятникам-грандам есть чем поживиться на донской земле. Впрочем, дела у Новосельцева пока плохи: под руководством Мирчи Луческу он прочно осел на лавке и провел в сине-бело-голубой футболке только 5 полных матчей. Румынский тренер доволен неожиданно сформировавшейся связкой в центре обороны (Кришито-Нету) и, похоже, не собирается ничего менять. Чтобы не повторить судьбу Семшова или Бухарова, Новосельцеву нужно запастись терпением, тем более что на него возлагаются огромные надежды как на возможного сменщика Василия Березуцкого в сборной.

«Зенит» подписал Молло и Зуйкова. Таблица зимних трансферов РФПЛ

Зенит Рубин Спартак Динамо Краснодар Ахмат Анжи Ростов Жирков Юрий Быстров Владимир Дзюба Артем Бухаров Александр Домингес Алехандро Семак Сергей Рязанцев Александр Данни Семшов Игорь Нобоа Кристиан Кержаков Александр Смольников Игорь Кокорин Александр Ансальди Кристиан Шатов Олег Юсупов Артур Маурисио Рондон Хосе Саломон Новосельцев Иван
Комментарии (67)
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КЁРТИС
1484212467
Это фирменный стиль бомжей. Ослабевать прямых конкурентов, покупая у них лучших игроков. При этом многие из этих игроков оказываются в глубоком запасе и с высокой зарплатой. Игроки, получая огромные зарплаты, не прогрессируют. Только некоторые, вовремя ушедшие из зенита спасают свою карьеру.
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Zeff
1484212811
Ещё один привет из свинарника. На незрелые мозги молодых свинят, статейка рассчитана. Даже Быстрова и Кержакова приплели.
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vgarakh
1484217068
Теперь взялись за Ростов. Вот он стиль бомжатской политики.
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Тraumtanzеr
1484221155
Они еще и полстраны разворовали, не только конкурентов))
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Rimidal-v
1484225325
Вот мне лично непонятны заявления - грабят, боятся, поэтому ослабляют. И т.д. Но позвольте ❗ Разве когда нибудь ЗАСТАВЛЯЮТ продавать игроков❓ Или под угрозой чего либо отнимают❓ Если клуб не захочет продать игрока, он же не продаст. Не так ведь❓ Ну, а если кто-то хочет бабла заработать, то почему не продать❓И ведь знает, что состав ослабляет. И все равно продает. А кто-то хочет купить. И покупает. Вот раньше был грабеж. Если кто-то на уровне начинал играть, то москвобадские клубы его сразу забирали. За бесплатно. И насильно. И многие, кто здесь постят, в силу озлобленности - это зенитофобы или ограниченности этого или не понимают или не хотят понимать. Как-то так..
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mihail1980
1484230881
зенит-чемпион
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Наварх
1484236318
Видимо другие клубы не покупали ни кого у друг друга раньше 2006 года и с 2006 года по 2016.
Всего 18 игроков, из которых двое воспитанники Зенита и расцвели они в Зените, вернулись в родной клуб. Ещё у 6-и футболистов (судя по статье) закончились контракты - получается свободный агент, а не "ослабление" конкурента. Итого всего 10 игроков за 10 лет. Динамо само по себе разрушалось и футболисты уходили 15-16 года, если учесть и разруху Динамо, то всего 7 игроков. Динамо вообще в фнл оказались, какие конкуренты?. Ещё скажи те виноват Зенит. А может сейчас ЦСКА забрали Панченко и виноватым окажется ЦСКА, что Динамо останется в фнл?
. Добавлю, что значит конкурент? Анжи и Рубин (без обид) конкуренты были в 13-14 годах к примеру?) Если статья про конкурентов, то конкуренты все клубы премьер лиги или только за медали, если за медали, то из списка надо убрать большинство.
Какие грабежи господа? Алдонин из Ротора в ЦСКА, из того же клуба Павлюченко в Спартак. Игнашевич из Локомотива в ЦСКА. Бояринцев из Рубина в Спартак. Владимир Быстров из Зенита в Спартак. Комбаровы хоть и воспитанники Спатака, но заиграли в Динамо (5 лет в Динамо) из которого их и забрал снова Спартак. Мовсисян из Краснодара в Спартак. Сальваторе Бокетти из Рубина в Спартак. Кристиан Нобоа из Рубина в Динамо. Ерёменко из Рубина в ЦСКА. Семак из Москвы в Рубин. Глушаков из Локомотива в Спартак. Этот список далеко не полон и тоже есть свободные агенты.
Футболист волен сам выбирать клуб. Все клубы мира покупают друг у друга игроков и это нормально, а писать статью в данном контексте глуповато, как минимум надо убрать свободных агентов. Винить какой то клуб бред, сам игрок выбрал клуб и более лучшее условия для себя и своей семьи. Вы сами задумайтесь, если Вам бы предложили работу в другой фирме с заработной платой в 2, 3, а то и 5 раз выше, что сказали бы я патриот своей конторы и буду дальше собирать деревянные кубки и жить в однокомнатной хрущёвке с тремя детьми.... Без обид, всем добра.
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Zubo
1484239145
Как будто другие команды не покупают игроков из других клубов, как будто их кто-то заставляет переходить... Предложите игроку больше денег, заинтересуйте его. Очень многие не переходят в Зенит потому-что это их выбор. Опять провокация Бомбардира против Зенита, напечатать инсинуации , оклеветать команду, чтобы достичь своих мелких и грязных целей: разбередить общественное мнение, настроить большинство из низших слоёв против горячо любимой в стране команды и города. Заказчики скорей всего либералы, но возможно московское мелкопоместническое быдло.
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Nevsky_RU
1484241464
Статья вообще ни о чём. Половина трансферов это или возвращение своих же воспитанников, или бесплатно перешедшие. СпаМ, Локо, да те же Рубин и Анжи, когда там ситуация была стабильнее, точно так же покупали игроков на внутреннем рынке РФПЛ, и о боже, продолжают это делать. Статья ради статьи, халтура.
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TRELL
1484261432
Статья полный бред! Есть купец,а есть товар(игрок). Есть предложения,конкурент согласен,берем... А по поводу воровства и траты бюджетных денег могу сказать одно,Спартак и Цска это делают не хуже Зенита! Мы болеем за красивый футбол,а не за то,кто больше тратит. Хватит нести провокационную чушь,зачем эти расприи между нашими любимыми командами. Давайте сделаем так,чтобы дерби с Цска и Спартаком были гордостью нашей страны и не хуже чем в зарубежных чемпионатах! Болейте за наши команды в еврокубках и за красивый футбол в рфпл! P.S. Зенит,мы душой и сердцем с тобой!!!
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