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  • «МЮ» может приобрести Озила. Представлена новая форма сборной России. Дайджест событий дня

«МЮ» может приобрести Озила. Представлена новая форма сборной России. Дайджест событий дня

В Голландии ждут трех игроков «Ростова»

Представители ПСВ и «Аякса» отслеживают выступления трех футболистов «Ростова», против которых этим клубам уже довелось сыграть на различных стадиях Лиги чемпионов нынешнего сезона. По словам футбольного менеджера Антона Астафьева, в сферу интересов голландских клубов входят: вратарь Сослан Джанаев, защитник Денис Терентьев и нападающий Сердар Азмун. Ранее сообщалось, что на иранца также претендует «Ливерпуль».

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Акинфеев травмирован, но не слишком серьезно

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев был заменен в товарищеском матче с Катаром (1:2) из-за травмы, однако сегодня представители команды сообщили, что повреждение вратаря – не очень серьезное. На тренировке сборной Акинфеев занимался по индивидуальной программе. Напомним, следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 15 ноября против сборной Румынии. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

На матче Россия – Румыния ожидается аншлаг

Об этом рассказал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов. По его словам, матч между сборной России и Румынией, который пройдет в Грозном, соберет полный стадион «Ахмат-Арена». «Почти все билеты, можно сказать, проданы. Пока информации, сколько румынских болельщиков приедет, у меня нет. Если они приедут, то мы их встретим, все будет нормально – никаких проблем с этим не будет», – отметил Алханов.

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Представлена форма сборной России для Кубка конфедераций-2017

В Москве прошла презентация формы сборной России. Именно в ней наша команда сыграет на Кубке конфедераций в следующем году. Стиль комплекта содержит отсылки к форме сборной СССР образца 1980 года. Как вам?

«Новая форма сборной подчеркивает тесную связь поколений футболистов, она дышит энергией победителей. Для игроков она станет мотиватором и точно заставит чувствовать себя на поле более уверенно», – объяснил выбор главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Мутко покритиковал систему «весна-осень»

Глава РФС Виталий Мутко озвучил предложение, которое обсуждали все подряд кроме наших функционеров. По мнению Мутко, концовка первой части чемпионата России в ноябре и декабре должна проводиться в южных городах страны.

«Я говорил РФПЛ, раз уж они инициаторы перехода на систему «осень-весна» – а я всегда был против нее, – надо разум включать, безусловно. Они берут прогноз погоды. По нему они смотрят, что до декабря пиковых температур не ожидается. А реалии получаются другие. У нас есть Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Грозный, скоро в Сочи будет стадион. В Санкт-Петербурге на новой арене с закрытой крышей будет комфортно. Можно же все сделать. Есть у нас и манежи», – пояснил Мутко.

«Локомотив» не горит желанием продлевать контракт с Миранчуком

Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил, что клуб не будет удерживать полузащитника Алексея Миранчука, если тот захочет сменить команду. «Позиция клуба – мы хотим сохранить его, надеемся на него. Мы чувствуем, что он хочет остаться, но он не согласен с условиями, которые мы предлагаем. Наша философия такая: если человек играет, пусть играет, но, если он не захочет свое будущее связывать с «Локомотивом», это его решение», – объяснил глава «Локомотива».

Озил пойдет по стопам ван Перси?

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил, работавший под руководством Жозе Моуринью в «Реале», может воссоединиться с португальским тренером уже в «Манчестер Юнайтед». Все чаще ходят слухи о желании игрока сменить клуб, при этом приобрести Озила также пожелала «Барселона» и несколько турецких клубов. На данный момент немецкий футболист связан с «Арсеналом» контрактом до 2018 года.

«Барселона» хочет выложить немыслимую сумму за Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может в скором времени стать футболистом «Барселоны». Поговаривают, что тренерский штаб каталонцев посетил матч сборных Бразилии и Аргентины (3:0), где следил за тем, как Коутиньо взаимодействует со своим соотечественником – Неймаром. Ожидается, что предложение о покупке бразильца будет сделано летом 2017 года, и сине-гранатовые буду готовы заплатить за него 75 миллионов евро.

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Россия ПСВ Аякс Ростов Россия Румыния Локомотив Арсенал Манчестер Юнайтед Ливерпуль Барселона Озил Месут ван Перси Робин Джанаев Сослан Терентьев Денис Коутиньо Филиппе Миранчук Алексей Азмун Сердар Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (5)
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Gothic_Spirit
1478889836
надеюсь новая форма сборной России коричневая? соответствующая статусу и достижениям
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compka
1478901374
новая - по форме, старая - по сути
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Тим2015
1478956045
будем надеяться что форма играет лучше чем те кто ее надевает
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dolf666
1479282474
75 млн немыслимая сумма за Коутиньо? по-моему нормально по системе "цена=качество", а может даже и мало, если весь сезон так отыграет
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