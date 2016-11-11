«МЮ» может приобрести Озила. Представлена новая форма сборной России. Дайджест событий дня

В Голландии ждут трех игроков «Ростова»

Представители ПСВ и «Аякса» отслеживают выступления трех футболистов «Ростова», против которых этим клубам уже довелось сыграть на различных стадиях Лиги чемпионов нынешнего сезона. По словам футбольного менеджера Антона Астафьева, в сферу интересов голландских клубов входят: вратарь Сослан Джанаев, защитник Денис Терентьев и нападающий Сердар Азмун. Ранее сообщалось, что на иранца также претендует «Ливерпуль».

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Акинфеев травмирован, но не слишком серьезно

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев был заменен в товарищеском матче с Катаром (1:2) из-за травмы, однако сегодня представители команды сообщили, что повреждение вратаря – не очень серьезное. На тренировке сборной Акинфеев занимался по индивидуальной программе. Напомним, следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 15 ноября против сборной Румынии. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

На матче Россия – Румыния ожидается аншлаг

Об этом рассказал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов. По его словам, матч между сборной России и Румынией, который пройдет в Грозном, соберет полный стадион «Ахмат-Арена». «Почти все билеты, можно сказать, проданы. Пока информации, сколько румынских болельщиков приедет, у меня нет. Если они приедут, то мы их встретим, все будет нормально – никаких проблем с этим не будет», – отметил Алханов.

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Представлена форма сборной России для Кубка конфедераций-2017

В Москве прошла презентация формы сборной России. Именно в ней наша команда сыграет на Кубке конфедераций в следующем году. Стиль комплекта содержит отсылки к форме сборной СССР образца 1980 года. Как вам?

«Новая форма сборной подчеркивает тесную связь поколений футболистов, она дышит энергией победителей. Для игроков она станет мотиватором и точно заставит чувствовать себя на поле более уверенно», – объяснил выбор главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Мутко покритиковал систему «весна-осень»

Глава РФС Виталий Мутко озвучил предложение, которое обсуждали все подряд кроме наших функционеров. По мнению Мутко, концовка первой части чемпионата России в ноябре и декабре должна проводиться в южных городах страны.

«Я говорил РФПЛ, раз уж они инициаторы перехода на систему «осень-весна» – а я всегда был против нее, – надо разум включать, безусловно. Они берут прогноз погоды. По нему они смотрят, что до декабря пиковых температур не ожидается. А реалии получаются другие. У нас есть Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Грозный, скоро в Сочи будет стадион. В Санкт-Петербурге на новой арене с закрытой крышей будет комфортно. Можно же все сделать. Есть у нас и манежи», – пояснил Мутко.

«Локомотив» не горит желанием продлевать контракт с Миранчуком

Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил, что клуб не будет удерживать полузащитника Алексея Миранчука, если тот захочет сменить команду. «Позиция клуба – мы хотим сохранить его, надеемся на него. Мы чувствуем, что он хочет остаться, но он не согласен с условиями, которые мы предлагаем. Наша философия такая: если человек играет, пусть играет, но, если он не захочет свое будущее связывать с «Локомотивом», это его решение», – объяснил глава «Локомотива».

Озил пойдет по стопам ван Перси?

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил, работавший под руководством Жозе Моуринью в «Реале», может воссоединиться с португальским тренером уже в «Манчестер Юнайтед». Все чаще ходят слухи о желании игрока сменить клуб, при этом приобрести Озила также пожелала «Барселона» и несколько турецких клубов. На данный момент немецкий футболист связан с «Арсеналом» контрактом до 2018 года.

«Барселона» хочет выложить немыслимую сумму за Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может в скором времени стать футболистом «Барселоны». Поговаривают, что тренерский штаб каталонцев посетил матч сборных Бразилии и Аргентины (3:0), где следил за тем, как Коутиньо взаимодействует со своим соотечественником – Неймаром. Ожидается, что предложение о покупке бразильца будет сделано летом 2017 года, и сине-гранатовые буду готовы заплатить за него 75 миллионов евро.

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