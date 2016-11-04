Эффектная Алиша – самый яркий мотиватор бомбардира-Обамеянга

«Боруссия» явно заскучала без голов своего суперфорварда в матче Лиги чемпионов, но габонец уже вернулся в состав. «Бомбардир» показывает, кто же так здорово мотивирует Пьера-Эмерика Обамеянга забивать множество голов.
Хоть Алиша и давным-давно знакома с футболистом, официально они, вроде как, до сих пор не расписаны. В августе девушка отметила 30-летний юбилей буквально через пару недель после того, как подарила Обамеянгу второго сына. Интересно, что и Алиша и сыновья родились в августе, она – 20-го, а они – 3-го и 13-го. У Обамеянга день рождения в июне.