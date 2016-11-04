Эффектная Алиша – самый яркий мотиватор бомбардира-Обамеянга

«Боруссия» явно заскучала без голов своего суперфорварда в матче Лиги чемпионов, но габонец уже вернулся в состав. «Бомбардир» показывает, кто же так здорово мотивирует Пьера-Эмерика Обамеянга забивать множество голов.

Хоть Алиша и давным-давно знакома с футболистом, официально они, вроде как, до сих пор не расписаны. В августе девушка отметила 30-летний юбилей буквально через пару недель после того, как подарила Обамеянгу второго сына. Интересно, что и Алиша и сыновья родились в августе, она – 20-го, а они – 3-го и 13-го. У Обамеянга день рождения в июне.

text Май 1 2013 в 4:36 PDT

text Июн 14 2013 в 7:16 PDT

text Май 1 2013 в 4:33 PDT

text Июл 6 2013 в 8:04 PDT

text Июл 11 2013 в 8:28 PDT

У Алиши есть сестра-близнец, девушка отлично говорит по-английски и по-французски. При этом, не так часто она заседает в Instagram, так что кадров с ней на самом деле не так уж много.

text Авг 24 2013 в 2:04 PDT

text Окт 18 2013 в 1:33 PDT

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text Фев 2 2014 в 10:06 PST

text text Май 22 2014 в 4:57 PDT

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text text Янв 15 2014 в 3:59 PST

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