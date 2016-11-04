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    Эффектная Алиша – самый яркий мотиватор бомбардира-Обамеянга


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    Голосов: 5
    04.11.2016 18:00
    «Боруссия» явно заскучала без голов своего суперфорварда в матче Лиги чемпионов, но габонец уже вернулся в состав. «Бомбардир» показывает, кто же так здорово мотивирует Пьера-Эмерика Обамеянга забивать множество голов.

    Хоть Алиша и давным-давно знакома с футболистом, официально они, вроде как, до сих пор не расписаны. В августе девушка отметила 30-летний юбилей буквально через пару недель после того, как подарила Обамеянгу второго сына. Интересно, что и Алиша и сыновья родились в августе, она – 20-го, а они – 3-го и 13-го. У Обамеянга день рождения в июне.

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    У Алиши есть сестра-близнец, девушка отлично говорит по-английски и по-французски. При этом, не так часто она заседает в Instagram, так что кадров с ней на самом деле не так уж много.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Алиши Обамеянг
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +35

      ФК Зенит 6 ноября 2016, 09:10

      не люблю девушек, которые спят с "неграми" (мулатами и т.п.).
      это не расизм. просто моё убеждение

      -1
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      Рейтинг: +32

      tootoo > ФК Зенит 6 ноября 2016, 11:05

      Всех евреев надо вытравить нахрен. Это не фашизм, просто моё убеждение.
      Женщины ни на что не способны, только детей рожать. Это не сексизм, просто моё убеждение.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 ноября 2016, 15:37

      На мой вкус так себе...

      4
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      Рейтинг: -92

      Raxor 4 ноября 2016, 20:24

      у него сын белый? 0_о

      1
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      Рейтинг: +1685

      Benifacto > Raxor 4 ноября 2016, 20:53

      ну он вроде сам то не черный черный, а смуглый так что и сын смуглый...тока еше лайтовей

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      Рейтинг: -92

      Raxor > Benifacto 5 ноября 2016, 12:22

      я загуглил его фото, он вроде достаточно черноват, чтоб сын стал мулатом

      -1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > Raxor 24 ноября 2016, 00:58

      ну так!!! Терри бродит по планете....

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