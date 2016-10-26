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    • Тверк, брейк данс, Робот и другие танцы во время празднования гола

    Тверк, брейк данс, Робот и другие танцы во время празднования гола


    5
    Голосов: 3
    26.10.2016 12:10
    Форвард в МЛС забил гол и станцевал тверк. Судья оценил выступление на желтую карточку. «Бомбардир» показывает другие стили, которые футболисты использовали, чтобы праздновать. Надеемся, мужчины больше тверкать не будут.

    Тверкинг или бути-дэнс — новое направление в танце, в котором ведущее место отводится работе ягодиц и бедер. Чаще всего «тверкают» девушки, но в последнее время стиль становится популярным и среди мужчин. Дошло до того, что игроки в американский футбол празднуют так победы.

    Форвард Кей Камара — первый игрок в европейском футболе, который станцевал тверк после забитого гола. Случилось это в матче против «Монреаля». Судья Иларио Грахеда, впрочем, не оценил выступление игрока и показал ему желтую карточку.

    Питер Крауч будто бы тысячу лет назад играл за сборную Англии, но «танец робота» до сих пор незабываем.

    А тут от ностальгии вообще можно прослезиться, особенно фанатам «Арсенала». Эбуэ. Адебайор! Анри!! И все танцуют.

    От Карлоса Тевеса, казалось, танцев можно было дождаться с той же вероятностью, что и от Роя Кина в обниму с Винни Джонсом. Однако ж было!

    Неймару с Дани Алвесом сам бог велел развлекаться, что на поле, что вне его.

    Снова канал «Ностальгия», теперь уже о великолепном Роналдиньо. Самое время залиться слезами от умиления.

    Уроки футбола от Ронни мы постигали регулярно. А как насчет урока танцев?

    Криштиану с вечнопозитивным Марсело в этой подборке забил место заранее. Ой, как зажигательно.

    Кокорин не хуже Роналду. Ну, танцует, имеется в виду.

    Круче Кокорина точно никого нет. В Азии пытаются подражать, но тщетно.

    Можно и брейк-дансом с американского континента разбавить.

    А напоследок то, чего вы ждали: завлекалочка от женской сборной Франции!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Giphy
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии (3)
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    alexandr1205
    1477473538
    Крауч бесподобен!
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    Тим2015
    1477474357
    хорошему танцору ничего не мешает!
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    Пиво без газа
    1477486526
    задалбала это срака, целый день на первой полосе
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