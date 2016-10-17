Вопиющая симуляция, которую вы еще никогда не видели

В Бразилии случилось нечто ужасное: два игрока выясняли отношения и вдруг оба упали. Приступ? Молния? Землетрясение? Нет, все оказалось куда банальнее.

Бразильская серия B, «Гойяс» против «Вила-Новы», Росси против Марсело Кордейро. Теперь их имена, хоть и ненадолго, но запомнят. Так начудить надо было умудриться. Спасибо, парни, за наше хорошее настроение!

«Гойяс» проиграл 1:2, только на турнирное расположение это не слишком повлияло – обе команды зависли в середине таблицы. Похоже, ребятам стало скучно. Хорошо б им за столь вопиющую симуляцию теперь отдохнуть в «бане» матча три-четыре.