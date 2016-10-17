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    Вопиющая симуляция, которую вы еще никогда не видели


    4.3
    Голосов: 7
    17.10.2016 14:50
    В Бразилии случилось нечто ужасное: два игрока выясняли отношения и вдруг оба упали. Приступ? Молния? Землетрясение? Нет, все оказалось куда банальнее.

    Бразильская серия B, «Гойяс» против «Вила-Новы», Росси против Марсело Кордейро. Теперь их имена, хоть и ненадолго, но запомнят. Так начудить надо было умудриться. Спасибо, парни, за наше хорошее настроение!

    «Гойяс» проиграл 1:2, только на турнирное расположение это не слишком повлияло – обе команды зависли в середине таблицы. Похоже, ребятам стало скучно. Хорошо б им за столь вопиющую симуляцию теперь отдохнуть в «бане» матча три-четыре.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: tuxboard.com
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 7
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Kulimen
    1476709672
    Мужики. Гнать обоих.
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    woyser
    1476710259
    Шоу млять)))
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    Тим2015
    1476712601
    первый поцелуй
    Ответить
    de bruyne
    1476715368
    Вспоминаю финал лиги чемпион... когда судья шоке был эт пепе...это видео похож реал Милан... толька тогда защитник реала ох увидев как роналду подал и крутился держав лицо
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    Виталий1
    1476715597
    На днях комметатор матча РПФЛ на полном серьёзе сказал, что такой-то "очень грамотно подставился и заработал штрафной". А когда эти клоуны начнут в Футбол играть, а не "грамотно подставляться". Я не могу себе представить, чтобы хоккеисты "грамотно подставлялись", потом валялись по полчаса в театральных корчах, а затем по-глушаковски в слезах вешались бы на руках арбитра, вымаливая штрафные. Похоже наши тренеры их подставляться учат, а не в Футбол играть.
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    МЯСО87
    1476716097
    Ржунемогу!
    Ответить
    СТАЛКЕР7
    1476741487
    деньгами наказывать однозначно, за чистейшую симуляцию
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    Duken
    1476767248
    Все помнят видео с ударом Зидана?его смешно редактировали и накладывали треки много раз.На это видео тоже можно сделать что то подобное))
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    Partizanmett
    1476774765
    Синхронное плавание какое-то. Им двоим по жк выдать.
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    Benifacto
    1477124427
    Скауты барсы уже выехали!
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