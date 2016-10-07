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  • Роман Еременко отстранен от футбола на 30 дней. Митрофанов назвал «Зенит» самым популярным клубом России. Дайджест событий дня

Роман Еременко отстранен от футбола на 30 дней. Митрофанов назвал «Зенит» самым популярным клубом России. Дайджест событий дня

Роман Еременко, возможно, отстранен от футбола из-за употребления «снюса»

Хавбек ЦСКА Роман Еременко мог быть отстранен от футбола из-за употребления так называемого «снюса» – измельченного увлажненного табака. Как отмечает источник, данный табак производят и употребляют в Швеции. С 1992 года запрещена его продажа на территории ЕС (кроме Швеции), но применение его не ограничено. В России он не продается с декабря 2015 года.

Напомним, что футболист отстранен на 30 дней.

Саввиди рассмешила продажа Новосельцева в «Зенит»

Председатель совета директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди раскрыл подробности перехода защитника «Ростова» Ивана Новосельцева в «Зенит».

«Наша помощь клубу в августе-сентябре была за пределами контракта, тем самым мы подтвердили наши намерения сотрудничать с «Ростовом». Они не готовы менять себя. Мне непонятно, почему Новосельцев, который стоит от четырех миллионов евро и выше, приносит клубу 8 миллионов рублей. Это смешно.

«Ростов» не настроен на какие-то кардинальные изменения. Но судиться, наверное, не будем», – подытожил Саввиди.

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Капитан «Атлетико» продлил контракт с клубом

«Атлетико» объявил о продлении контракта с полузащитником Габи. Капитан «матрасников» заключил новое соглашение с мадридским клубом до 2018 года.

Напомним, что прежний трудовой договор 33-летнего испанца истекал следующим летом.

Максим Митрофанов уверен, что «Зенит» – самый популярный клуб России

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов не сомневается в том, что петербургский клуб популярнее «Спартака».

– Какой сейчас самый популярный клуб России: «Спартак» или «Зенит»?

– По всем данным, которые есть и в открытом доступе – ВЦИОМ, Nielsen, Repucom и других международных компаний – это «Зенит».

Грациано Пелле исключен из сборной Италии после конфликта с тренером

Нападающий сборной Италии Грациано Пелле исключен из состава национальной команды. 31-летний форвард отказался пожать руку главному тренеру Джампьеро Вентуре после своей замены в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 против Испании (1:1). Таким образом, Пелле точно не примет участие в предстоящей гостевой встрече с Македонией, которая пройдет 9 октября.

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Икарди продлил контракт с «Интером»

«Интер» объявил о продлении контракта с нападающим команды Мауро Икарди. 23-летний аргентинец подписал с итальянским клубом соглашение до 2021 года.

Стоит отметить, что по новому трудовому договору форвард будет получать 5,5 миллионов евро в год. Больше него в Серии А будут зарабатывать лишь Даниэле Де Росси и Гонсало Игуаин. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Икарди провел 7 матчей, в которых забил шесть голов.

Риккардо Монтоливо выбыл на долгий срок

Полузащитник «Милана» и сборной Италии Риккардо Монтоливо выбыл из строя на длительный срок. Сообщается, что у Монтоливо диагностирован разрыв передних крестообразных связок левого колена. Игроку предстоит перенести операцию. На восстановление понадобится как минимум шесть месяцев.

Черчесов вручил Галицкому футболку сборной

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий посетил тренировку сборной России. На ней главный тренер российской команды Станислав Черчесов вручил ему памятную футболку национальной команды.

Напомним, именно на новом стадионе «Краснодара» 9 октября состоится товарищеский матч между сборной Россией и Коста-Рикой.

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Пять вещей, которые сборной России можно провернуть в матче с Коста-Рикой

Италия. Серия А Интер Зенит Атлетико ЦСКА Милан Италия Россия Ростов Габи Монтоливо Риккардо Еременко Роман Пелле Грациано Новосельцев Иван Икарди Мауро Черчесов Станислав Галицкий Сергей
Комментарии (9)
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TUMS
1475866572
Какой следующий "запрещенный препарат" будет в списке запрещенных?
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spartach n1
1475867705
Митрофана надо самого на стимуляторы проверить
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KB_Krasnogorsk
1475877726
Кокаин до добра не доведет(с)
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GoldPlayFIFARus9
1475894466
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса о том, кто является наиболее популярным в России футболистом, какой клуб – лидер по числу болельщиков и каков сегодня уровень интереса к футболу. «Зенит» остаётся лидером в рейтинге заядлых болельщиков и просто интересующихся футболом (13%). Второе место делят столичные клубы «Спартак» и ЦСКА (по 8%).
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товрос
1475905696
ну как мог Митрофанов сказать,что самый популярный российский клуб СПАРТАК?
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vladimir-7
1475906843
Митрофанову нужно усвоить, что все болельщики страны давно знают, что больше всего болеют за Спартак, даже учитывая то, что в Москве 5 (пять) команд и болельщики разделены по этим командам, а в Питере одна команда и за неё болеет весь город, а Митрофанову кажется, что вся страна за Зенит. Я не болельщик Спартака, я болей за ЦСКА, но справедливость должна быть.
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