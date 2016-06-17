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    Шансы Турции выйти из группы тают на глазах. Хорватские болельщики отвлекают команду от футбола, Нецид спасает матч для чехов. Италия выходит из группы. Все голы Евро-2016


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    Голосов: 0
    17.06.2016 23:20
    Беспорядки на матче Чехия – Хорватия, где первые совершили камбэк с 0:2. Эдер обеспечивает итальянцам 1/8. Турки будут биться за очки. «Бомбардир» показывается все забитые мячи Чемпионата Европы.

    Испания – Турция 3:0

    Вот так простенько открывают счет ударом головой после навеса.

    А увеличивают преимущество еще попроще. Турки конец тайма провалили.

    Мората делает жизнь турок совсем грустной. Ну очень слабо они выглядели на Евро.

    Чехия – Хорватия 2:2

    Без каких-либо препятствий медленно и спокойно вошел в штрафную. Пробить – дело техники. Где была чешская оборона?

    Анте Чачич обещал в случае сегодняшней победы проставиться пивом. Ракитич сделал все, чтобы сегодня как следует отдохнуть.

    Опомнились чехи и решили устроить жаркую концовку. А мы только рады. Вот такой гол забивает Шкода головой.

    Петардой, выброшенной на поле, кантузило стюарда. На хорватской трибуне драка. Свои месят своих. Нда... Мир сошел с ума.

    А вот так Нецид сравнял счет с пенальти. Пива не будет.

    Италия – Швеция 1:0

    Эдер откликнулся на скидку Дзадзы после эпического аута Кьеллини и рванул делать гол на индивидуальном мастерстве. Италия в плей-офф!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 18 июня 2016, 15:32

      u xorvatov xorochaja sbornaia!

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 18 июня 2016, 07:51

      Итальянцы молодцы.

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 18 июня 2016, 07:50

      все хорошо прекрасная маркиза

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 18 июня 2016, 05:04

      Футбол стал другим и если раньше зрители - 12-й игрок, то сейчас фанаты это пятая колонна соперника...

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 июня 2016, 18:13

      Круто, даже непривычно что итальянцы так резво начали

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