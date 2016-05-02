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  • «Зенит» – обладатель Кубка России. «Газовик» завоевал путевку в РФПЛ. Дайджест событий дня

«Зенит» – обладатель Кубка России. «Газовик» завоевал путевку в РФПЛ. Дайджест событий дня

«Зенит» выиграл Кубок России

Санкт-петербургский «Зенит» забил сразу четыре гола в ворота ЦСКА в финале Кубка России, лишь однажды пропустив в свои. Дубль на счету Халка, реализовавшего два пенальти, также забитыми голами отметились Александр Кокорин и Артур Юсупов. Красно-синие доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Василия Березуцкого. Таким образом, «Зенит» в третий раз в своей истории выиграл Кубок России, а его португальский тренер Андре Виллаш-Боаш собрал все российские трофеи.

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Халк, 34 (с пенальти). 1:1 – Оланаре, 36. 1:2 – Кокорин, 55. 1:3 – Халк, 63 (с пенальти). 1:4 – Юсупов, 70.

«Зенит» выиграл Кубок России, разгромив в финале ЦСКА! Ключевые события суперматча в Казани

Каспийск, Астрахань, Химки и другие города, принимавшие финал Кубка России

«Газовик» гарантировал себе выход в РФПЛ

Выиграв в матче 34-го тура ФНЛ у «Сокола» со счетом 2:0, «Газовик» из Оренбурга обеспечил себе место в российской премьер-лиге на следующий сезон. За четыре тура до конца турнира ФНЛ идущие первыми оренбуржцы на 16 очков опережают «Томь», которая занимает третью строчку. Ранее «Газовик» никогда не выступал в высшем дивизионе российского футбола. Армавирское «Торпедо» Валерия Карпина, тем временем, официально вылетело из ФНЛ.

Феномен «Газовика», который вышел в РФПЛ

«Лестер» готовит новый контракт для Мареза

Английский «Лестер», который уже сегодня может досрочно стать чемпионом АПЛ, предложит своему полузащитнику Рияду Марезу улучшенный контракт с зарплатой в размере четырех миллионов фунтов в год. Так «лисы» попытаются отбить игрока у возможных покупателей, нацеленных на трансфер алжирца в грядущее межсезонье. Напомним, в текущем сезоне Марез сыграл 35 матчей в английском чемпионате и отметился 17 забитыми мячами.

Варди – лучший игрок АПЛ по версии журналистов

Еще один герой «лис» был признан Ассоциацией футбольных журналистов Англии лучшим игроком нынешнего сезона – награда нашла форварда «Лестера» Джейми Варди. «Благодарю товарищей по команде, которые являются причиной моих успехов. Спасибо главному тренеру, всем сотрудникам и болельщикам за их поддержку», – рассыпался в благодарностях футболист. Интересно, что два следующих места заняли его одноклубники Рияд Марез и Н'Голо Канте.

Почему английский Чемпионшип интереснее Премьер-лиги

«Реал» намерен переподписать Бэйла…

Мадридский «Реал» готовится продлить контракт с полузащитником команды Гаретом Бэйлом, в котором руководство клуба видит потенциальную замену Криштиану Роналду. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, однако размер заработной платы пока держится в секрете. В нынешнем сезоне Бэйл провел в составе «Реала» 28 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

… и продать Черышева за 15 миллионов евро

Российский полузащитник Денис Черышев покинет «Реал» летом – в клубе на него не рассчитывают, а цену для продажи уже установили. «Сливочные» готовы расстаться с россиянином за 15 миллионов евро. На данный момент Черышев выступает за «Валенсию» на правах аренды и залечивает новую травму. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Вильярреала» и «Ливерпуля».

Паршивлюк и Гранат покинут «Спартак»

Московский «Спартак» тоже устроит кадровую чистку. Тренерский штаб красно-белых разочарован уровнем выступлений Владимира Граната и Сергея Паршивлюка, а также их поведением в коллективе. Ожидается, что летом оба футболиста будут проданы в другие клубы. В нынешнем сезоне РФПЛ Паршивлюк сыграл 16 матчей, Гранат – 14.

Карасев будет судить матчи на Олимпиаде

Российский футбольный судья Сергей Карасев получил приглашение поработать на матчах Олимпиады летом 2016 года в Рио-де-Жанейро. На Играх состоятся два турнира – мужской и женский, а пройдут они с 3 по 20 августа. Помощниками Карасева станут Тихон Калугин и Николай Голубев.

Черчесов привел «Легию» к победе в Кубке Польши

В финале Кубка Польши варшавская «Легия» обыграла познаньский «Лех» со счетом 1:0 благодаря точному удару Александра Прийовича. Это позволило главному тренеру варшавян Станиславу Черчесову выиграть свой первый трофей в тренерской карьере. Для самой же «Легии» эта победа в Кубке стала 18-й за всю историю.

Россия. Кубок Россия. ФНЛ Россия Зенит ЦСКА Оренбург Лестер Реал Спартак Легия Гранат Владимир Бэйл Гарет Паршивлюк Сергей Халк Черышев Денис Варди Джейми Марез Рияд Черчесов Станислав Карасев Сергей
Комментарии (10)
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kurskih
1462216596
Зенит выиграл Кубок, теперь он будет брать Чемпионство!
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zeni
1462217039
Молодца ЗЕНИТ!!
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гость.....
1462217818
Теперь окончательно понятно кого нужно убирать навсегда из сборной: Акинфеева, обоих братьев Березуцких, Игнашевича и это ещё не весь список. Ненадежный вратарь и защита, тем более такая старая как у нас - это всегда проигрыш. Нападение с центром только и будет весь матч оглядываться и добегать к своим воротам, вместо того чтобы спокойно атаковать, а без должной атаки невозможно выиграть матч.
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арейская
1462231787
Не ожидала от ЦСКА такой игры
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Strig
1462245916
Оседлали ...
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Ver
1462254847
У Карпина очередное достижение....осталось только из 2-ой в любительскую...
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swot1205
1462256742
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SERG63
1462262426
Зенит на "кураже"может потянуть на чемпионство
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zarya-lk72
1462439324
Зенит - УРА !!!
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