«Зенит» – обладатель Кубка России. «Газовик» завоевал путевку в РФПЛ. Дайджест событий дня

«Зенит» выиграл Кубок России

Санкт-петербургский «Зенит» забил сразу четыре гола в ворота ЦСКА в финале Кубка России, лишь однажды пропустив в свои. Дубль на счету Халка, реализовавшего два пенальти, также забитыми голами отметились Александр Кокорин и Артур Юсупов. Красно-синие доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Василия Березуцкого. Таким образом, «Зенит» в третий раз в своей истории выиграл Кубок России, а его португальский тренер Андре Виллаш-Боаш собрал все российские трофеи.

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Халк, 34 (с пенальти). 1:1 – Оланаре, 36. 1:2 – Кокорин, 55. 1:3 – Халк, 63 (с пенальти). 1:4 – Юсупов, 70.

«Зенит» выиграл Кубок России, разгромив в финале ЦСКА! Ключевые события суперматча в Казани

Каспийск, Астрахань, Химки и другие города, принимавшие финал Кубка России

«Газовик» гарантировал себе выход в РФПЛ

Выиграв в матче 34-го тура ФНЛ у «Сокола» со счетом 2:0, «Газовик» из Оренбурга обеспечил себе место в российской премьер-лиге на следующий сезон. За четыре тура до конца турнира ФНЛ идущие первыми оренбуржцы на 16 очков опережают «Томь», которая занимает третью строчку. Ранее «Газовик» никогда не выступал в высшем дивизионе российского футбола. Армавирское «Торпедо» Валерия Карпина, тем временем, официально вылетело из ФНЛ.

Феномен «Газовика», который вышел в РФПЛ

«Лестер» готовит новый контракт для Мареза

Английский «Лестер», который уже сегодня может досрочно стать чемпионом АПЛ, предложит своему полузащитнику Рияду Марезу улучшенный контракт с зарплатой в размере четырех миллионов фунтов в год. Так «лисы» попытаются отбить игрока у возможных покупателей, нацеленных на трансфер алжирца в грядущее межсезонье. Напомним, в текущем сезоне Марез сыграл 35 матчей в английском чемпионате и отметился 17 забитыми мячами.

Варди – лучший игрок АПЛ по версии журналистов

Еще один герой «лис» был признан Ассоциацией футбольных журналистов Англии лучшим игроком нынешнего сезона – награда нашла форварда «Лестера» Джейми Варди. «Благодарю товарищей по команде, которые являются причиной моих успехов. Спасибо главному тренеру, всем сотрудникам и болельщикам за их поддержку», – рассыпался в благодарностях футболист. Интересно, что два следующих места заняли его одноклубники Рияд Марез и Н'Голо Канте.

Почему английский Чемпионшип интереснее Премьер-лиги

«Реал» намерен переподписать Бэйла…

Мадридский «Реал» готовится продлить контракт с полузащитником команды Гаретом Бэйлом, в котором руководство клуба видит потенциальную замену Криштиану Роналду. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, однако размер заработной платы пока держится в секрете. В нынешнем сезоне Бэйл провел в составе «Реала» 28 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

… и продать Черышева за 15 миллионов евро

Российский полузащитник Денис Черышев покинет «Реал» летом – в клубе на него не рассчитывают, а цену для продажи уже установили. «Сливочные» готовы расстаться с россиянином за 15 миллионов евро. На данный момент Черышев выступает за «Валенсию» на правах аренды и залечивает новую травму. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Вильярреала» и «Ливерпуля».

Паршивлюк и Гранат покинут «Спартак»

Московский «Спартак» тоже устроит кадровую чистку. Тренерский штаб красно-белых разочарован уровнем выступлений Владимира Граната и Сергея Паршивлюка, а также их поведением в коллективе. Ожидается, что летом оба футболиста будут проданы в другие клубы. В нынешнем сезоне РФПЛ Паршивлюк сыграл 16 матчей, Гранат – 14.

Карасев будет судить матчи на Олимпиаде

Российский футбольный судья Сергей Карасев получил приглашение поработать на матчах Олимпиады летом 2016 года в Рио-де-Жанейро. На Играх состоятся два турнира – мужской и женский, а пройдут они с 3 по 20 августа. Помощниками Карасева станут Тихон Калугин и Николай Голубев.

Черчесов привел «Легию» к победе в Кубке Польши

В финале Кубка Польши варшавская «Легия» обыграла познаньский «Лех» со счетом 1:0 благодаря точному удару Александра Прийовича. Это позволило главному тренеру варшавян Станиславу Черчесову выиграть свой первый трофей в тренерской карьере. Для самой же «Легии» эта победа в Кубке стала 18-й за всю историю.