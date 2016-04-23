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    Чудеса в Бундеслиге. Невероятный камбэк «Байера» за 6 минут


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    Голосов: 0
    23.04.2016 21:21
    Великолепный матч в Гельзенкирхене отыграли «Шальке» и «Байер», но героями стали гости, сотворившие феноменальный камбэк. «Бомбардир» спешит рассказать, как это было.

    Все началось с незабитого Хунтеларом пенальти на пятой минуте. Не беда – вскоре счет открыл Чупо-Мотинг. Между прочим, это 2400-й гол «Шальке» в Бундеслиге.

    «Шальке» повел 2:0 после точного удара Сане и спокойно ушел с этим счетом на перерыв.

    И тут началось. 54-я минута – 2:1, это Брандт реализовал свой момент. И кстати забил в пятом своем матче подряд!

    56-я минута – 2:2! Бельараби! И в пяти последних играх уже восьмое очко по системе «гол плюс пас» (2 + 6).

    И 60-я минута – Чи-Ча-Ри-То! 2:3, и уже гости впереди. 17-й гол мексиканца в немецком чемпионате! А счет с тех пор больше не изменился. Леверкузенский клуб добыл великолепную суперволевую победу. Круче, чем «Реал» в мадридском дерби, не правда ли?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Байера»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 23 апреля 2016, 22:54

      Господи, ну как же заебаала ваша реклама! Чтобы посмотреть 10 секунд, надо смотреть рекламы 20 секунд. В КАЖДОМ РОЛИКЕ! Идите вы нахер, бомбардир! Ухожу к конкурентам.

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Foxitkuban 23 апреля 2016, 23:14

      Установите Адблок, тогда видео будут сразу запускаться - без рекламы! У меня так же было, и всё решилось!

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      Рейтинг: +72

      D'achkov > Foxitkuban 24 апреля 2016, 22:28

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 23 апреля 2016, 21:30

      Шальке лихорадит.

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