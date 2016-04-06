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    Цифра дня. Сомнительный рекорд «Барселоны»


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    Голосов: 0
    06.04.2016 17:05
    «Барселона» устанавливает рекордные серии без поражений и регулярно выигрывает трофеи. Но некоторые достижения клуба вряд ли порадуют болельщиков. «Бомбардир» рассказывает об одном из них.

    «Барселона» получила численное преимущество в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Еще в первом тайме с поля был удален Фернандо Торрес. После этого «Барселона» забила два мяча и вырвала победу, хотя до удаления гостевая команда играла лучше. Это уже 30-й случай, когда соперник «Барселоны» оставался в меньшинстве в матчах Лиги чемпионов. Второе место по этому показателю занимает «Бавария» (20 удалений у соперников), а третье – «Арсенал» (18).

    При этом нападающий «Барселоны» Луис Суарес тоже мог получить красную карточку. Но судья пропустил момент с его нарушением правил.

    Дубль Суареса, гол и удаление Торреса, натужная победа «Баварии». Ключевые моменты матчей 1/4 ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +399

      kella 8 апреля 2016, 08:53

      За такую статью не мешало бы автору накостылять!

      0
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      Рейтинг: +20

      Bulbo 7 апреля 2016, 13:54

      Ну вот и понабежали яростные хейтеры и беспощадные болелы)) а Торрес был удален заслуженно

      0
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 6 апреля 2016, 18:57

      постоянно им помогают , чушь совсем , не смотрю игры Барселоны

      0
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      Рейтинг: +9

      rus32lan 6 апреля 2016, 18:01

      Это называется набросили ....на на вентилятор. Дилетантская статья в том плане что аналитики 0. А сколько матчей в лч у них и у соперников? Получается команда которая за все время в лч играла 1 раз и все матчи просидела в обороне крутая, потому что в лч ее соперников ни разу не удаляли? Если бы привели количество спорных решений в ту и другую сторону - еще куда ни шло, а так попытка поднять популярность засчет срача болел Реала и Барселоны

      -1
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      Рейтинг: +177

      miklos > rus32lan 6 апреля 2016, 18:49

      смешно от таких комментариев. какая может быть здесь "аналитика", когда тебе просто привели цифру. сам додумал - сам обиделся, так что ли?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 6 апреля 2016, 17:33

      Странная статейка от Бомбардира...

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 6 апреля 2016, 17:19

      Суарес в мяч играл а Торес намерено по ногам бил

      -1
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      ...
      Рейтинг: +352

      mauxa > калач 7 апреля 2016, 11:12

      В мяч? ты видео повнимательнее посмотри.. левой ногой в мяч хотел, а правой потом?

      1
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      Рейтинг: +117

      Marchen 6 апреля 2016, 17:16

      тянут за уши барсу в ЛЧ, уже всем понятно!

      1
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