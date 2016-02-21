Судьи ругаются с тренером «Байера» и уходят с поля

История дня произошла в Бундеслиге. В матче «Байера» и дортмундской «Боруссии» арбитр выписал Роджеру Шмидту удаление. Он отказался уйти со скамейки, тогда арбитр остановил матч. «Бомбардир» показывает, как это произошло.

Роджер Шмидт мотивировал свое поведение тем, что узнал о решении судьи от резервного арбитра. Тренер "Байера" очень хотел услышать вердикт именно от Феликса Цвайера, но тот не пожелал общаться с наставником и покинул поле. Когда же Шмидт все-таки решил уйти со скамейки, встреча возобновилась. Произошло это лишь через девять минут после столь забавного эпизода.