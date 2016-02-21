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    Судьи ругаются с тренером «Байера» и уходят с поля


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    21.02.2016 20:05
    История дня произошла в Бундеслиге. В матче «Байера» и дортмундской «Боруссии» арбитр выписал Роджеру Шмидту удаление. Он отказался уйти со скамейки, тогда арбитр остановил матч. «Бомбардир» показывает, как это произошло.

    Роджер Шмидт мотивировал свое поведение тем, что узнал о решении судьи от резервного арбитра. Тренер "Байера" очень хотел услышать вердикт именно от Феликса Цвайера, но тот не пожелал общаться с наставником и покинул поле. Когда же Шмидт все-таки решил уйти со скамейки, встреча возобновилась. Произошло это лишь через девять минут после столь забавного эпизода.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 февраля 2016, 01:04

      В 1997г. во Владикавказе арбитр С.Хусаинов после неоднократных недовольных выкриков тренера Алании Газзаева В.Г. подошёл к бровке протянул свисток и предложил этому нехорошему человеку судить матч самому, но Газзаев видимо постеснялся...

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