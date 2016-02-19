Фиорелла Маттейс – кто вдохновляет Алешандре Пато

Блеска на футбольном поле от Пато пока мало, чего не скажешь о его верной подруге, хотя речь пойдет совсем не про футбол. «Бомбардир» предлагает поближе познакомиться с Фиореллой Маттейс – бразильской красавицей и верной спутницей новичка лондонского «Челси».

Февральский пятничный вечер вам непременно скрасит бразильская красавица Фиорелла Маттейс – личный вдохновитель и верная подруга новичка "Челси" Алешандре Пато. Она родилась в 1988 году, в семилетнем возрасте снялась в кино, а в модельный бизнес угодила в 15 лет. За хрупкими плечиками Фиореллы уже есть один неудачный брак – всего год она была замужем за дзюдоистом и телеведущим Флавио Канто.

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Июл 10 2015 в 9:22 PDT

Девушка активно снималась в сериалах, но увлеклась карьерой модели. Причем настолько, что стала суперпопулярной у себя на родине – за ее инстаграмом следят уже 2,2 миллиона подписчиков. Пато еще столько не набрал.

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Июл 21 2015 в 5:41 PDT

Фиорелла – дочь известного бразильского автогонщика Андреаса Маттейса, и как мы уже сказали, попыталась связать свою жизнь со спортсменом. Первая попытка провалилась, но упертая бразильянка немецкого происхождения надежды не теряла. И пришла за своим счастьем на футбольный стадион.

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Май 13 2015 в 8:13 PDT

Кроме того, Фиорелла – известная любительница животных. Во время Дня усыновления 31 мая в Рио-де-Жанейро она присутствовала на специальном мероприятии, организованном объединением AMPARA - Ассоциации женщин по защите животных. Маттейс, как постоянный помощник в этом нелегком деле, была признана крестной организации и на награждении даже прослезилась. Фотографий с котиками и собачками у нее в инстаграме и правда много. Респект. Безграничное уважение.

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Авг 2 2015 в 3:15 PDT

Немудрено, что бразильянкой заинтересовались не только домашние животные.

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Авг 6 2015 в 8:30 PDT

Иногда Фиорелла выглядит как обычная симпатичная девушка с улицы. Вроде бы к ней можно было бы даже подойти и пообщаться, а там уж как повезет?

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Авг 26 2015 в 3:09 PDT

Но нет, все-таки она модель, а значит, шансов у вас, парни, скажем прямо, очень мало.

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Сен 10 2015 в 10:45 PDT

Впрочем, красивых девушек и так полным-полно по всему миру, лучше уж порадоваться за Пато, которому есть с кем приятно проводить свободное время и делиться откровениями.

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Окт 5 2015 в 1:00 PDT

Ну а его возлюбленная в перерывах между съемками в глянцевых журналах еще и умудряется получать различные теленаграды.

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Ноя 17 2015 в 5:25 PST

А потом выглядит как самый обычный человек, который так же ждет Рождества или Нового года, как и любой из нас.

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Дек 16 2015 в 7:09 PST

Впрочем, что-то мы заболтались, поэтому не будем мешать вам наслаждаться еще более волнительными фото бразильской красавицы.

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Июл 17 2015 в 6:06 PDT

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Ноя 29 2015 в 11:31 PST

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Дек 24 2015 в 8:45 PST

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Окт 16 2015 в 9:29 PDT

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Янв 23 2016 в 12:36 PST

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Ноя 8 2015 в 4:31 PST

Не бросайте радовать свою красотку, сеньор Пато! Но поправьте, наконец, свою результативность – на футбольном поле. Синяя часть Лондона на это надеется особо.

text Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) Фев 14 2016 в 11:09 PST

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