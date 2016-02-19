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    Фиорелла Маттейс – кто вдохновляет Алешандре Пато


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    Голосов: 0
    19.02.2016 20:50
    Блеска на футбольном поле от Пато пока мало, чего не скажешь о его верной подруге, хотя речь пойдет совсем не про футбол. «Бомбардир» предлагает поближе познакомиться с Фиореллой Маттейс – бразильской красавицей и верной спутницей новичка лондонского «Челси».

    Февральский пятничный вечер вам непременно скрасит бразильская красавица Фиорелла Маттейс – личный вдохновитель и верная подруга новичка "Челси" Алешандре Пато. Она родилась в 1988 году, в семилетнем возрасте снялась в кино, а в модельный бизнес угодила в 15 лет. За хрупкими плечиками Фиореллы уже есть один неудачный брак – всего год она была замужем за дзюдоистом и телеведущим Флавио Канто.

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    Девушка активно снималась в сериалах, но увлеклась карьерой модели. Причем настолько, что стала суперпопулярной у себя на родине – за ее инстаграмом следят уже 2,2 миллиона подписчиков. Пато еще столько не набрал.

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    Фиорелла – дочь известного бразильского автогонщика Андреаса Маттейса, и как мы уже сказали, попыталась связать свою жизнь со спортсменом. Первая попытка провалилась, но упертая бразильянка немецкого происхождения надежды не теряла. И пришла за своим счастьем на футбольный стадион.

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    Кроме того, Фиорелла – известная любительница животных. Во время Дня усыновления 31 мая в Рио-де-Жанейро она присутствовала на специальном мероприятии, организованном объединением AMPARA - Ассоциации женщин по защите животных. Маттейс, как постоянный помощник в этом нелегком деле, была признана крестной организации и на награждении даже прослезилась. Фотографий с котиками и собачками у нее в инстаграме и правда много. Респект. Безграничное уважение.

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    Немудрено, что бразильянкой заинтересовались не только домашние животные.

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    Иногда Фиорелла выглядит как обычная симпатичная девушка с улицы. Вроде бы к ней можно было бы даже подойти и пообщаться, а там уж как повезет?

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    Но нет, все-таки она модель, а значит, шансов у вас, парни, скажем прямо, очень мало.

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    Впрочем, красивых девушек и так полным-полно по всему миру, лучше уж порадоваться за Пато, которому есть с кем приятно проводить свободное время и делиться откровениями.

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    Ну а его возлюбленная в перерывах между съемками в глянцевых журналах еще и умудряется получать различные теленаграды.

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    А потом выглядит как самый обычный человек, который так же ждет Рождества или Нового года, как и любой из нас.

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    Впрочем, что-то мы заболтались, поэтому не будем мешать вам наслаждаться еще более волнительными фото бразильской красавицы.

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    Не бросайте радовать свою красотку, сеньор Пато! Но поправьте, наконец, свою результативность – на футбольном поле. Синяя часть Лондона на это надеется особо.

    text

    Фото опубликовано Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

    Девушка, из-за которой Луис Суарес ушел в "Барселону"

    Сара Карбонеро – девушка, вдохновляющая Касильяса на успех

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Фиореллы Маттейс, Terra
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 14 июня 2016, 12:18

      А где сиськииии ?

      0
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      Рейтинг: +11

      2rbo 21 февраля 2016, 09:17

      На Пэтти похожа, из Сериала Флэш)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 20 февраля 2016, 17:17

      Видно плохо вдохновляет, раз он так фигово играет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Spooky Kid 20 февраля 2016, 16:44

      Типичная ТП

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Willian92 20 февраля 2016, 12:05

      я бы вдул D

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      grr21 20 февраля 2016, 09:41

      В России девчонки красивее! А Пато бездарь)

      0
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      Рейтинг: +11

      Ёмик_23 20 февраля 2016, 08:06

      эта рубрика мне определённо нравится...!

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