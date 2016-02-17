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    Два видео о том, как «Зенит» проиграл «Бенфике»


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    Голосов: 0
    17.02.2016 01:17
    «Зенит» проиграл первый матч плей-офф. «Бенфика» забила на последней минуте. Показываем, как это было.

    Удаление Кришито

    Гол Жонаса

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UEFA
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 17 февраля 2016, 11:43

      Каждую весну однл и тоже!)Раньше ,это вызывало злобу ,потом легкое раздрожение,ну а теперь,теперь практически равнодушие!Господа, вы же называетесь *профессиональным *,футбольным клубом,ладно бы вы днем работали на заводе ,а вечером играли но вы,вы же от 2лямов ,ЭВРО ПОЛУЧАЕТЕ!!!Неужели вы не можете подготовиться к весенней *сессии* Лиги Чеипионов!Вобщем Болею за Барсу и сильно симпатизирую Баварии (Потому ,что там Пеп )

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 17 февраля 2016, 08:24

      Чувство что Кришито до его ноги и не дотронулся

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