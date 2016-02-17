Два видео о том, как «Зенит» проиграл «Бенфике»

«Зенит» проиграл первый матч плей-офф. «Бенфика» забила на последней минуте. Показываем, как это было.
Удаление Кришито
Гол Жонаса
Источник: Бомбардир.ру
Фото: UEFA
Удаление Кришито
Гол Жонаса
Каждую весну однл и тоже!)Раньше ,это вызывало злобу ,потом легкое раздрожение,ну а теперь,теперь практически равнодушие!Господа, вы же называетесь *профессиональным *,футбольным клубом,ладно бы вы днем работали на заводе ,а вечером играли но вы,вы же от 2лямов ,ЭВРО ПОЛУЧАЕТЕ!!!Неужели вы не можете подготовиться к весенней *сессии* Лиги Чеипионов!Вобщем Болею за Барсу и сильно симпатизирую Баварии (Потому ,что там Пеп )