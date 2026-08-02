02.08.2026, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
3-1-3-3
88
Рудаков
6
Паласиос
5
Татаев
3
Ведерников
57
Болотов
78
Куль
8
Пуэбла
20
Рыбчинский
77
Касаджиков
30
Гузина
24
4-1-1-2-2
16
Адамов
31
Мантуан
78
Дивеев
33
Нино
66
Вега
5
Барриос
8
Вендел
14
Джон Джон
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
5
Татаев
38
Касимов
38
Касимов
5
Татаев
3
Ведерников
26
Ценов
26
Ценов
3
Ведерников
77
Касаджиков
27
Голыбин
27
Голыбин
77
Касаджиков
8
Пуэбла
21
21
8
Пуэбла
20
Рыбчинский
19
Жезус
19
Жезус
20
Рыбчинский
66
Вега
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
66
Вега
33
Нино
25
Андраде
25
Андраде
33
Нино
20
Педро
17
Мостовой
17
Мостовой
20
Педро
14
Джон Джон
11
Энрике
11
Энрике
14
Джон Джон
7
Соболев
9
Аугусто
9
Аугусто
7
Соболев
Остались в запасе
Оренбург
Зенит
95
Андрей Ходанович
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
96
Kirill Dudarin
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
71
Даниил Одоевский
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
96
Kirill Dudarin
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
Точно не сыграют
Зенит
Точно не сыграют
Статистика матча Оренбург - Зенит
3
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
18
11
Офсайды
3
2
Количество передач
253
590
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Зенита», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»