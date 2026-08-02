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  • «Оренбург» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Оренбург» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 14:50
Оренбург
02.08.2026, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
6' М. Глушенков 58' М. Глушенков 66' М. Глушенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
6
Джон Алекс Паласиос
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
8
Дамиан Пуэбла
АП
78
Руслан Куль
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
77
Андрей Касаджиков
ЛФ
24
Maxime Sivis
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
20
Педро
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Егор Назаренко
АП
21
Benjamín Bosch
ЦФ
96
Kirill Dudarin
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
3-1-3-3
88
Рудаков
6
Паласиос
5
Татаев
3
Ведерников
57
Болотов
78
Куль
8
Пуэбла
20
Рыбчинский
77
Касаджиков
30
Гузина
24
4-1-1-2-2
16
Адамов
31
Мантуан
78
Дивеев
33
Нино
66
Вега
5
Барриос
8
Вендел
14
Джон Джон
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
5
Татаев
38
Касимов
38
Касимов
5
Татаев
3
Ведерников
26
Ценов
26
Ценов
3
Ведерников
77
Касаджиков
27
Голыбин
27
Голыбин
77
Касаджиков
8
Пуэбла
21
21
8
Пуэбла
20
Рыбчинский
19
Жезус
19
Жезус
20
Рыбчинский
66
Вега
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
66
Вега
33
Нино
25
Андраде
25
Андраде
33
Нино
20
Педро
17
Мостовой
17
Мостовой
20
Педро
14
Джон Джон
11
Энрике
11
Энрике
14
Джон Джон
7
Соболев
9
Аугусто
9
Аугусто
7
Соболев
Остались в запасе
Оренбург
Зенит
95
Андрей Ходанович
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
96
Kirill Dudarin
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
71
Даниил Одоевский
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
96
Kirill Dudarin
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
Точно не сыграют
Максим Савельев
ЦФ
Зенит
Точно не сыграют
Вадим Шилов
ЛФ
Статистика матча Оренбург - Зенит
3
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
18
11
Офсайды
3
2
Количество передач
253
590
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Зенита», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит»

«Оренбург» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург
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