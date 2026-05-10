10.05.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-2-2-1
1
Митрюшкин
85
Морозов
59
Погостнов
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
32
Вера
19
Руденко
7
Бакаев
10
Воробьев
3-3-2-1-1
1
Любаков
25
Андраде
21
Андерсон
4
Гассама
22
Бевеев
8
Мендель
2
Варатынов
73
Петров
10
Петров
15
Йенне
97
Ласерда
59
Погостнов
24
Ненахов
24
Ненахов
59
Погостнов
19
Руденко
77
Пиняев
77
Пиняев
19
Руденко
32
Вера
14
Салтыков
14
Салтыков
32
Вера
7
Бакаев
9
Сарвели
9
Сарвели
7
Бакаев
73
Петров
26
Беликов
26
Беликов
73
Петров
8
Мендель
5
Мурид
5
Мурид
8
Мендель
10
Петров
14
Ковач
14
Ковач
10
Петров
97
Ласерда
17
Ковалев
17
Ковалев
97
Ласерда
15
Йенне
9
Оффор
9
Оффор
15
Йенне
Остались в запасе
Локомотив
Балтика
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
81
Иван Кукушкин
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
Точно не сыграют
Балтика
Точно не сыграют
Статистика матча Локомотив - Балтика
4
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
ВАР
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
12
Офсайды
1
0
Количество передач
508
274
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
60
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Балтики», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»