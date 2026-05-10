Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Балтики», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Балтика»