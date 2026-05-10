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  • «Локомотив» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Локомотив» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 18:20
Локомотив
10.05.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
4' А. Руденко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
73
Максим Петров
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Митрюшкин
85
Морозов
59
Погостнов
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
32
Вера
19
Руденко
7
Бакаев
10
Воробьев
3-3-2-1-1
1
Любаков
25
Андраде
21
Андерсон
4
Гассама
22
Бевеев
8
Мендель
2
Варатынов
73
Петров
10
Петров
15
Йенне
97
Ласерда
59
Погостнов
24
Ненахов
24
Ненахов
59
Погостнов
19
Руденко
77
Пиняев
77
Пиняев
19
Руденко
32
Вера
14
Салтыков
14
Салтыков
32
Вера
7
Бакаев
9
Сарвели
9
Сарвели
7
Бакаев
73
Петров
26
Беликов
26
Беликов
73
Петров
8
Мендель
5
Мурид
5
Мурид
8
Мендель
10
Петров
14
Ковач
14
Ковач
10
Петров
97
Ласерда
17
Ковалев
17
Ковалев
97
Ласерда
15
Йенне
9
Оффор
9
Оффор
15
Йенне
Остались в запасе
Локомотив
Балтика
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
81
Иван Кукушкин
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
Точно не сыграют
Алексей Батраков
АП
Жерзино Ньямси
ЦЗ
Балтика
Точно не сыграют
Максим Бориско
ВР
Элдар Чивич
ЛЗ
Александр Филин
ЦЗ
Николай Титков
ЦП
Статистика матча Локомотив - Балтика
4
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
ВАР
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
12
Офсайды
1
0
Количество передач
508
274
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
60
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Балтики», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Балтика»

«Локомотив» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Локомотив
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