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  • «Акрон» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Акрон» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 15:50
1
Акрон
03.05.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
72' Д. Кордоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
11
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Акрон
96
Vladislav Postrigan
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ефим Буркин
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
15
Хуан Боселли
ПВ
4-3-1-2
88
Гудиев
21
Фернандес
24
Неделчару
19
Бокоев
26
Эсковаль
35
Джаковац
80
Хосонов
22
Марадишвили
71
Пестряков
22
Дзюба
11
Беншимоль
4-2-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
5
Жубал
3
Тормена
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
24
Неделчару
2
Роча
2
Роча
24
Неделчару
22
Дзюба
15
Лончар
15
Лончар
22
Дзюба
22
Марадишвили
6
Кузьмин
6
Кузьмин
22
Марадишвили
35
Джаковац
90
Морозов
90
Морозов
35
Джаковац
8
Сперцян
17
Пальцев
17
Пальцев
8
Сперцян
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
88
Кривцов
15
Боселли
15
Боселли
88
Кривцов
Остались в запасе
Акрон
Краснодар
96
Vladislav Postrigan
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
96
Vladislav Postrigan
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Акрон
Точно не сыграют
Кристиян Бистрович
ЦП
Краснодар
Точно не сыграют
Диего Коста
ЦЗ
Александр Кокшаров
ЦФ
Сергей Петров
ПЗ
Виталий Стежко
ЦЗ
Виктор Са
ЛВ
Статистика матча Акрон - Краснодар
2
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
11
Офсайды
3
6
Количество передач
262
498
Сейвы
4
2
Точность передач %
62
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Краснодара», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Краснодар»

«Акрон» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Акрон
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