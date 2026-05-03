03.05.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-3-1-2
88
Гудиев
21
Фернандес
24
Неделчару
19
Бокоев
26
Эсковаль
35
Джаковац
80
Хосонов
22
Марадишвили
71
Пестряков
22
Дзюба
11
Беншимоль
4-2-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
5
Жубал
3
Тормена
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
24
Неделчару
2
Роча
2
Роча
24
Неделчару
22
Дзюба
15
Лончар
15
Лончар
22
Дзюба
22
Марадишвили
6
Кузьмин
6
Кузьмин
22
Марадишвили
35
Джаковац
90
Морозов
90
Морозов
35
Джаковац
8
Сперцян
17
Пальцев
17
Пальцев
8
Сперцян
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
88
Кривцов
15
Боселли
15
Боселли
88
Кривцов
Остались в запасе
Акрон
Краснодар
96
Vladislav Postrigan
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
96
Vladislav Postrigan
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Акрон
Точно не сыграют
Статистика матча Акрон - Краснодар
2
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
11
Офсайды
3
6
Количество передач
262
498
Сейвы
4
2
Точность передач %
62
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Краснодара», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»