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  • «Балтика» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Балтика» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 15:20
Балтика
02.05.2026, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
29' М. Даку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
(К) ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
7
Назми Грипши
АП
19
Мирлинд Даку
(К) ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Балтика
36
Андрей Цицилин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
5
Айман Мурид
ОП
26
Иван Беликов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Руслан Безруков
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
3-3-3-1
1
Любаков
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
77
Чивич
8
Мендель
22
Бевеев
10
Петров
73
Петров
17
Ковалев
9
Оффор
3-4-1-1
38
Ставер
2
Тесленко
3
Мальдонадо
4
Нижегородов
51
Рожков
22
Ходжа
14
Сааведра
98
Лобов
7
Грипши
19
Даку
4
Гассама
21
Андерсон
21
Андерсон
4
Гассама
73
Петров
26
Беликов
26
Беликов
73
Петров
8
Мендель
18
Титков
18
Титков
8
Мендель
10
Петров
15
Йенне
15
Йенне
10
Петров
17
Ковалев
42
Поспелов
42
Поспелов
17
Ковалев
98
Лобов
27
Грицаенко
27
Грицаенко
98
Лобов
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
14
Кузяев
14
Кузяев
51
Рожков
22
Ходжа
44
Кузнецов
44
Кузнецов
22
Ходжа
19
Даку
43
Сиве
43
Сиве
19
Даку
Остались в запасе
Балтика
Рубин
36
Андрей Цицилин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Франк Артига
Балтика
Точно не сыграют
Максим Бориско
ВР
Александр Филин
ЦЗ
Рубин
Точно не сыграют
Угочукву Иву
ОП
Антон Швец
ЦП
Игор Вуячич
ЦЗ
Статистика матча Балтика - Рубин
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
20
12
Офсайды
0
2
Количество передач
315
276
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
54
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Рубина», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Рубин»

«Балтика» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Балтика
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