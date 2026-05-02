02.05.2026, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-3-3-1
1
Любаков
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
77
Чивич
8
Мендель
22
Бевеев
10
Петров
73
Петров
17
Ковалев
9
Оффор
3-4-1-1
38
Ставер
2
Тесленко
3
Мальдонадо
4
Нижегородов
51
Рожков
22
Ходжа
14
Сааведра
98
Лобов
7
Грипши
19
Даку
4
Гассама
21
Андерсон
21
Андерсон
4
Гассама
73
Петров
26
Беликов
26
Беликов
73
Петров
8
Мендель
18
Титков
18
Титков
8
Мендель
10
Петров
15
Йенне
15
Йенне
10
Петров
17
Ковалев
42
Поспелов
42
Поспелов
17
Ковалев
98
Лобов
27
Грицаенко
27
Грицаенко
98
Лобов
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
14
Кузяев
14
Кузяев
51
Рожков
22
Ходжа
44
Кузнецов
44
Кузнецов
22
Ходжа
19
Даку
43
Сиве
43
Сиве
19
Даку
Остались в запасе
Балтика
Рубин
36
Андрей Цицилин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Франк Артига
Балтика
Точно не сыграют
Рубин
Точно не сыграют
Статистика матча Балтика - Рубин
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
20
12
Офсайды
0
2
Количество передач
315
276
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
54
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Рубина», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»