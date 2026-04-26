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  • «Пари НН» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Пари НН» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 12:50
Нижний Новгород
26.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
28' А. Бальбоа
45+1' Э. Барко (П) 72' Р. Зобнин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
52
Егор Смелов
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Медведев
2
Александров
3
Кирш
25
Карич
19
Шнапцев
3
Коледин
14
Тичич
78
Калинский
29
Сефас
52
Смелов
9
Бальбоа
3-2-2-2-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
18
Умяров
35
Мартинс
83
Фернандеш
47
Зобнин
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
14
Тичич
77
Ивлев
77
Ивлев
14
Тичич
52
Смелов
27
Грулев
27
Грулев
52
Смелов
9
Бальбоа
6
Олусегун
6
Олусегун
9
Бальбоа
29
Сефас
29
Урванцев
29
Урванцев
29
Сефас
83
Фернандеш
97
Денисов
97
Денисов
83
Фернандеш
35
Мартинс
27
Дмитриев
27
Дмитриев
35
Мартинс
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
Остались в запасе
Нижний Новгород
Спартак
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Александр Эктов
ПЗ
Спартак
Точно не сыграют
Срджан Бабич
ЦЗ
Статистика матча Нижний Новгород - Спартак
1
2
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
20
Офсайды
1
0
Количество передач
261
491
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Спартака», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Спартак»

«Пари НН» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород
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