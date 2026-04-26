26.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-2-2-2-1
30
Медведев
2
Александров
3
Кирш
25
Карич
19
Шнапцев
3
Коледин
14
Тичич
78
Калинский
29
Сефас
52
Смелов
9
Бальбоа
3-2-2-2-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
18
Умяров
35
Мартинс
83
Фернандеш
47
Зобнин
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
14
Тичич
77
Ивлев
77
Ивлев
14
Тичич
52
Смелов
27
Грулев
27
Грулев
52
Смелов
9
Бальбоа
6
Олусегун
6
Олусегун
9
Бальбоа
29
Сефас
29
Урванцев
29
Урванцев
29
Сефас
83
Фернандеш
97
Денисов
97
Денисов
83
Фернандеш
35
Мартинс
27
Дмитриев
27
Дмитриев
35
Мартинс
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
Остались в запасе
Нижний Новгород
Спартак
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Спартак
Точно не сыграют
Статистика матча Нижний Новгород - Спартак
1
2
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
20
Офсайды
1
0
Количество передач
261
491
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Спартака», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»