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  • «Ростов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Ростов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 13:20
Ростов
25.04.2026, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
85' Г. Гузина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
(К) АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЛЗ
6
Джонни Паласиос
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Фахд Муфи
(К) ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
48
Сергей Мокроусов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Дамиан Пуэбла
АП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
3
Сако
78
Чистяков
40
Вахания
8
Миронов
10
Щетинин
18
Кучаев
7
Роналдо
99
Сулейманов
69
Голенков
4-1-2-2-1
88
Рудаков
18
Муфи
6
Джонни Паласиос
4
Хотулев
23
Кантеро
57
Болотов
65
Иващенко
37
Ду Кейрос
10
Томпсон
17
Гюрлюк
19
Жезус
4
Мелехин
22
Семенчук
22
Семенчук
4
Мелехин
69
Голенков
19
Байрамян
19
Байрамян
69
Голенков
18
Кучаев
21
Шанталий
21
Шанталий
18
Кучаев
10
Щетинин
9
Мохеби
9
Мохеби
10
Щетинин
23
Кантеро
3
Ведерников
3
Ведерников
23
Кантеро
37
Ду Кейрос
33
Квеквескири
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
10
Томпсон
8
Пуэбла
8
Пуэбла
10
Томпсон
17
Гюрлюк
27
Голыбин
27
Голыбин
17
Гюрлюк
19
Жезус
30
Гузина
30
Гузина
19
Жезус
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
71
Даниил Одоевский
ВР
48
Сергей Мокроусов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
48
Сергей Мокроусов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Оренбург
Точно не сыграют
Богдан Овсянников
ВР
Статистика матча Ростов - Оренбург
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
17
Офсайды
2
0
Количество передач
348
328
Сейвы
1
4
Точность передач %
60
59
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
8
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Оренбурга», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Оренбург»

«Ростов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов
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