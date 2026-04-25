25.04.2026, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
3
Сако
78
Чистяков
40
Вахания
8
Миронов
10
Щетинин
18
Кучаев
7
Роналдо
99
Сулейманов
69
Голенков
4-1-2-2-1
88
Рудаков
18
Муфи
6
Джонни Паласиос
4
Хотулев
23
Кантеро
57
Болотов
65
Иващенко
37
Ду Кейрос
10
Томпсон
17
Гюрлюк
19
Жезус
4
Мелехин
22
Семенчук
22
Семенчук
4
Мелехин
69
Голенков
19
Байрамян
19
Байрамян
69
Голенков
18
Кучаев
21
Шанталий
21
Шанталий
18
Кучаев
10
Щетинин
9
Мохеби
9
Мохеби
10
Щетинин
23
Кантеро
3
Ведерников
3
Ведерников
23
Кантеро
37
Ду Кейрос
33
Квеквескири
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
10
Томпсон
8
Пуэбла
8
Пуэбла
10
Томпсон
17
Гюрлюк
27
Голыбин
27
Голыбин
17
Гюрлюк
19
Жезус
30
Гузина
30
Гузина
19
Жезус
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
71
Даниил Одоевский
ВР
48
Сергей Мокроусов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
48
Сергей Мокроусов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Ростов - Оренбург
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
17
Офсайды
2
0
Количество передач
348
328
Сейвы
1
4
Точность передач %
60
59
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Оренбурга», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»