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  • «Ахмат» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

«Ахмат» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

23 апреля, 18:35
Ахмат
23.04.2026, четверг, 19:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
60' К. Андраде (АГ)
51' Д. Ласерда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
73
Максим Петров
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Балтика
36
Андрей Цицилин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
5
Айман Мурид
ОП
26
Иван Беликов
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ульянов
90
Н'Донг
5
Цаке
4
Ибишев
8
Богосавац
26
Хлусевич
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
3-3-3-1
81
Кукушкин
25
Андраде
25
Филин
4
Гассама
22
Бевеев
8
Мендель
2
Варатынов
73
Петров
10
Петров
18
Титков
97
Ласерда
11
Исмаэл
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Исмаэл
26
Хлусевич
19
Пряхин
19
Пряхин
26
Хлусевич
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
8
Мендель
68
Рядно
68
Рядно
8
Мендель
18
Титков
5
Мурид
5
Мурид
18
Титков
10
Петров
26
Беликов
26
Беликов
10
Петров
97
Ласерда
15
Йенне
15
Йенне
97
Ласерда
73
Петров
2
Манелов
2
Манелов
73
Петров
Остались в запасе
Ахмат
Балтика
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
36
Андрей Цицилин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ахмат
Точно не сыграют
Максим Сидоров
ЛЗ
Балтика
Точно не сыграют
Элдар Чивич
ЛЗ
Чинонсо Оффор
ЦФ
Статистика матча Ахмат - Балтика
2
3
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
22
Офсайды
2
0
Количество передач
408
318
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
61
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Балтики», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Балтика»

«Ахмат» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Ахмат
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