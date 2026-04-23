23.04.2026, четверг, 19:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
3-2-2-1-2
1
Ульянов
90
Н'Донг
5
Цаке
4
Ибишев
8
Богосавац
26
Хлусевич
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
3-3-3-1
81
Кукушкин
25
Андраде
25
Филин
4
Гассама
22
Бевеев
8
Мендель
2
Варатынов
73
Петров
10
Петров
18
Титков
97
Ласерда
11
Исмаэл
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Исмаэл
26
Хлусевич
19
Пряхин
19
Пряхин
26
Хлусевич
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
8
Мендель
68
Рядно
68
Рядно
8
Мендель
18
Титков
5
Мурид
5
Мурид
18
Титков
10
Петров
26
Беликов
26
Беликов
10
Петров
97
Ласерда
15
Йенне
15
Йенне
97
Ласерда
73
Петров
2
Манелов
2
Манелов
73
Петров
Остались в запасе
Ахмат
Балтика
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
36
Андрей Цицилин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ахмат
Точно не сыграют
Балтика
Точно не сыграют
Статистика матча Ахмат - Балтика
2
3
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
22
Офсайды
2
0
Количество передач
408
318
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
61
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Балтики», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»