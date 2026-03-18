18.03.2026, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
1 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
3-3-1-2-1
1
Латышонок
66
Вега
28
Алип
78
Дивеев
4
Горшков
5
Барриос
15
Караваев
61
Кондаков
17
Мостовой
11
Энрике
22
Дуран
3-2-1-2-2
33
Карабашев
43
Ахмедов
5
Табидзе
77
Сундуков
13
Кагермазов
17
Джапо
78
Воронин
19
Зинович
47
Глушков
11
Миро
7
Мастури
17
Мостовой
33
Нино
33
Нино
17
Мостовой
15
Караваев
31
Мантуан
31
Мантуан
15
Караваев
61
Кондаков
14
Джон Джон
14
Джон Джон
61
Кондаков
22
Дуран
7
Соболев
7
Соболев
22
Дуран
17
Мостовой
10
Глушенков
10
Глушенков
17
Мостовой
77
Сундуков
24
Аларкон
24
Аларкон
77
Сундуков
5
Табидзе
16
Мрезиг
16
Мрезиг
5
Табидзе
17
Джапо
75
Шихалиев
75
Шихалиев
17
Джапо
47
Глушков
55
Мешид
55
Мешид
47
Глушков
11
Миро
25
Агаларов
25
Агаларов
11
Миро
Остались в запасе
Зенит
Динамо Мх
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
27
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
22
Мохамед Аззи
ПЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
Остались в запасе
27
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
22
Мохамед Аззи
ПЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Зенит - Динамо Мх
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Динамо» Махачкала, 1/2 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»