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  • «Зенит» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

«Зенит» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

18 марта, 17:05
Зенит
18.03.2026, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
1 : 0
Завершен
Динамо Мх
45+9' Д. Дуран (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
61
Даниил Кондаков
ЦП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
7
Хазем Мастури
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
14
Джон Джон
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
75
Арсен Шихалиев
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Латышонок
66
Вега
28
Алип
78
Дивеев
4
Горшков
5
Барриос
15
Караваев
61
Кондаков
17
Мостовой
11
Энрике
22
Дуран
3-2-1-2-2
33
Карабашев
43
Ахмедов
5
Табидзе
77
Сундуков
13
Кагермазов
17
Джапо
78
Воронин
19
Зинович
47
Глушков
11
Миро
7
Мастури
17
Мостовой
33
Нино
33
Нино
17
Мостовой
15
Караваев
31
Мантуан
31
Мантуан
15
Караваев
61
Кондаков
14
Джон Джон
14
Джон Джон
61
Кондаков
22
Дуран
7
Соболев
7
Соболев
22
Дуран
17
Мостовой
10
Глушенков
10
Глушенков
17
Мостовой
77
Сундуков
24
Аларкон
24
Аларкон
77
Сундуков
5
Табидзе
16
Мрезиг
16
Мрезиг
5
Табидзе
17
Джапо
75
Шихалиев
75
Шихалиев
17
Джапо
47
Глушков
55
Мешид
55
Мешид
47
Глушков
11
Миро
25
Агаларов
25
Агаларов
11
Миро
Остались в запасе
Зенит
Динамо Мх
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
27
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
22
Мохамед Аззи
ПЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
Остались в запасе
27
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
22
Мохамед Аззи
ПЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Зенит - Динамо Мх
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Динамо» Махачкала, 1/2 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо» Махачкала

«Зенит» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит
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