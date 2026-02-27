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  • «Зенит» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

«Зенит» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

27 февраля, 18:20
Зенит
27.02.2026, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
87' Л. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
26
Иван Беликов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
33
Нино
78
Дивеев
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
14
Джон Джон
22
Дуран
10
Глушенков
3-4-2-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
22
Бевеев
8
Мендель
26
Беликов
68
Рядно
18
Титков
73
Петров
91
Хиль
10
Глушенков
28
Алип
28
Алип
10
Глушенков
31
Мантуан
16
Дркушич
16
Дркушич
31
Мантуан
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
14
Джон Джон
11
Энрике
11
Энрике
14
Джон Джон
22
Дуран
7
Соболев
7
Соболев
22
Дуран
68
Рядно
25
Филин
25
Филин
68
Рядно
8
Мендель
10
Петров
10
Петров
8
Мендель
18
Титков
17
Ковалев
17
Ковалев
18
Титков
73
Петров
2
Манелов
2
Манелов
73
Петров
91
Хиль
39
Степанов
39
Степанов
91
Хиль
Остались в запасе
Зенит
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Андрей Талалаев
Зенит
Точно не сыграют
Вадим Шилов
ЛФ
Статистика матча Зенит - Балтика
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
12
Офсайды
1
4
Количество передач
438
253
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Балтики», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Балтика»

«Зенит» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит
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