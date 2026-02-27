27.02.2026, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
33
Нино
78
Дивеев
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
14
Джон Джон
22
Дуран
10
Глушенков
3-4-2-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
22
Бевеев
8
Мендель
26
Беликов
68
Рядно
18
Титков
73
Петров
91
Хиль
10
Глушенков
28
Алип
28
Алип
10
Глушенков
31
Мантуан
16
Дркушич
16
Дркушич
31
Мантуан
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
14
Джон Джон
11
Энрике
11
Энрике
14
Джон Джон
22
Дуран
7
Соболев
7
Соболев
22
Дуран
68
Рядно
25
Филин
25
Филин
68
Рядно
8
Мендель
10
Петров
10
Петров
8
Мендель
18
Титков
17
Ковалев
17
Ковалев
18
Титков
73
Петров
2
Манелов
2
Манелов
73
Петров
91
Хиль
39
Степанов
39
Степанов
91
Хиль
Остались в запасе
Зенит
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Зенит - Балтика
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
12
Офсайды
1
4
Количество передач
438
253
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Балтики», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»