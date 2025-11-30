30.11.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
20
Гонсалес
8
Аугусто
27
Са
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
8
Сперцян
4-1-2-3
30
Песьяков
47
Божин
4
Евгеньев
18
Лепский
2
Печенин
8
Витюгов
7
Баньяц
97
Ахметов
15
Рассказов
11
Рахманович
26
Марин
19
Коста
5
Жубал
5
Жубал
19
Коста
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
11
Батчи
11
Сантос
11
Сантос
11
Батчи
27
Са
28
Перрен
28
Перрен
27
Са
15
Рассказов
33
Лысов
33
Лысов
15
Рассказов
4
Евгеньев
11
Сутормин
11
Сутормин
4
Евгеньев
8
Витюгов
59
Савельев
59
Савельев
8
Витюгов
11
Рахманович
8
Хубулов
8
Хубулов
11
Рахманович
26
Марин
91
Игнатенко
91
Игнатенко
26
Марин
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
2
3
Всего ударов по воротам
25
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
8
14
Офсайды
4
0
Количество передач
615
285
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Крыльев Советов», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»