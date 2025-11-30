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  • «Краснодар» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Краснодар» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 12:50
Краснодар
30.11.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
5 : 0
Завершен
Крылья Советов
21' Д. Аугусто 40' Э. Сперцян 53' Э. Сперцян (П) 61' Д. Кордоба 90' В. Тормена
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
59
Данила Савельев
АП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
20
Гонсалес
8
Аугусто
27
Са
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
8
Сперцян
4-1-2-3
30
Песьяков
47
Божин
4
Евгеньев
18
Лепский
2
Печенин
8
Витюгов
7
Баньяц
97
Ахметов
15
Рассказов
11
Рахманович
26
Марин
19
Коста
5
Жубал
5
Жубал
19
Коста
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
11
Батчи
11
Сантос
11
Сантос
11
Батчи
27
Са
28
Перрен
28
Перрен
27
Са
15
Рассказов
33
Лысов
33
Лысов
15
Рассказов
4
Евгеньев
11
Сутормин
11
Сутормин
4
Евгеньев
8
Витюгов
59
Савельев
59
Савельев
8
Витюгов
11
Рахманович
8
Хубулов
8
Хубулов
11
Рахманович
26
Марин
91
Игнатенко
91
Игнатенко
26
Марин
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
2
3
Всего ударов по воротам
25
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
8
14
Офсайды
4
0
Количество передач
615
285
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
10
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Крыльев Советов», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар
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