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  • «Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 19:20
Динамо
27.11.2025, четверг, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
0 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Зенит
29' А. Мостовой (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Жерсон
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
3-3-1-2
99
Лунев
55
Осипенко
6
Фернандес
2
Маричаль
7
Скопинцев
74
Фомин
4
Касерес
10
Бителло
33
Сергеев
70
Тюкавин
4-1-1-3-1
1
Латышонок
31
Мантуан
16
Эракович
28
Алип
4
Горшков
5
Барриос
8
Жерсон
11
Энрике
77
Мостовой
20
Педро
10
Глушенков
4
Касерес
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
4
Касерес
7
Скопинцев
88
Окишор
88
Окишор
7
Скопинцев
70
Тюкавин
7
Бабаев
7
Бабаев
70
Тюкавин
10
Бителло
91
Гладышев
91
Гладышев
10
Бителло
4
Горшков
66
Вега
66
Вега
4
Горшков
8
Жерсон
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Жерсон
5
Барриос
32
Гонду
32
Гонду
5
Барриос
10
Глушенков
7
Соболев
7
Соболев
10
Глушенков
Остались в запасе
Динамо
Зенит
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Нино
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Нино
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Зенита», 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:30 по московскому времени.​

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит»

«Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Динамо
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