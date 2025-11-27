27.11.2025, четверг, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-3-1-2
99
Лунев
55
Осипенко
6
Фернандес
2
Маричаль
7
Скопинцев
74
Фомин
4
Касерес
10
Бителло
33
Сергеев
70
Тюкавин
4-1-1-3-1
1
Латышонок
31
Мантуан
16
Эракович
28
Алип
4
Горшков
5
Барриос
8
Жерсон
11
Энрике
77
Мостовой
20
Педро
10
Глушенков
4
Касерес
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
4
Касерес
7
Скопинцев
88
Окишор
88
Окишор
7
Скопинцев
70
Тюкавин
7
Бабаев
7
Бабаев
70
Тюкавин
10
Бителло
91
Гладышев
91
Гладышев
10
Бителло
4
Горшков
66
Вега
66
Вега
4
Горшков
8
Жерсон
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Жерсон
5
Барриос
32
Гонду
32
Гонду
5
Барриос
10
Глушенков
7
Соболев
7
Соболев
10
Глушенков
Остались в запасе
Динамо
Зенит
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Нино
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Нино
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Зенита», 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»