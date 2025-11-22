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  • «Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 18:20
Рубин
22.11.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
75' М. Даку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
42
Мануэль Келиано
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-2-2-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
4
Нижегородов
12
Арройо
51
Рожков
23
Безруков
14
Кузяев
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3-2-3-1-1
1
Ульянов
75
Гандри
4
Ибишев
22
Заре
55
Тодорович
8
Богосавац
6
Гадио
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
23
Безруков
22
Ходжа
22
Ходжа
23
Безруков
99
Шабанхаджай
88
Апшацев
88
Апшацев
99
Шабанхаджай
8
Йочич
19
Иванов
19
Иванов
8
Йочич
19
Даку
43
Сиве
43
Сиве
19
Даку
55
Тодорович
81
Сидоров
81
Сидоров
55
Тодорович
6
Гадио
42
Келиано
42
Келиано
6
Гадио
8
Богосавац
11
Мансилья
11
Мансилья
8
Богосавац
11
Исмаэл
13
Конате
13
Конате
11
Исмаэл
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
88
Гиорги Шелия
ВР
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Рубин - Ахмат
2
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
13
Офсайды
2
3
Количество передач
340
385
Сейвы
0
1
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Ахмата», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Ахмат»

«Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Рубин
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