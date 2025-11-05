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  • «Зенит» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

«Зенит» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

5 ноября 2025, 19:20
Зенит
05.11.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Динамо
76' Педро
54' И. Сергеев 84' У. Бабаев 90+4' К. Тюкавин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
61
Даниил Кондаков
ЦП
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Луис Энрике
ПВ
51
Вадим Шилов
ЛФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Латышонок
16
Эракович
33
Нино
28
Алип
66
Вега
4
Горшков
8
Жерсон
77
Мостовой
5
Михайлов
7
Соболев
32
Гонду
4-1-1-2-2
31
Лещук
56
Зайдензаль
2
Маричаль
55
Осипенко
7
Скопинцев
50
Кутицкий
10
Бителло
88
Окишор
13
Нгамале
33
Сергеев
49
Маухуб
5
Михайлов
31
Мантуан
31
Мантуан
5
Михайлов
77
Мостовой
5
Барриос
5
Барриос
77
Мостовой
8
Жерсон
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Жерсон
28
Алип
20
Педро
20
Педро
28
Алип
32
Гонду
11
Энрике
11
Энрике
32
Гонду
4
Горшков
10
Глушенков
10
Глушенков
4
Горшков
7
Скопинцев
8
Рубенс
8
Рубенс
7
Скопинцев
50
Кутицкий
6
Фернандес
6
Фернандес
50
Кутицкий
55
Осипенко
74
Фомин
74
Фомин
55
Осипенко
49
Маухуб
7
Бабаев
7
Бабаев
49
Маухуб
10
Бителло
91
Гладышев
91
Гладышев
10
Бителло
Тюкавин
70
Тюкавин
70
Тюкавин
Тюкавин
Остались в запасе
Зенит
Динамо
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
8
Вендел
ЦП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
8
Вендел
ЦП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Динамо», 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо»

«Зенит» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Зенит
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