05.11.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
3-2-1-2-2
1
Латышонок
16
Эракович
33
Нино
28
Алип
66
Вега
4
Горшков
8
Жерсон
77
Мостовой
5
Михайлов
7
Соболев
32
Гонду
4-1-1-2-2
31
Лещук
56
Зайдензаль
2
Маричаль
55
Осипенко
7
Скопинцев
50
Кутицкий
10
Бителло
88
Окишор
13
Нгамале
33
Сергеев
49
Маухуб
5
Михайлов
31
Мантуан
31
Мантуан
5
Михайлов
77
Мостовой
5
Барриос
5
Барриос
77
Мостовой
8
Жерсон
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Жерсон
28
Алип
20
Педро
20
Педро
28
Алип
32
Гонду
11
Энрике
11
Энрике
32
Гонду
4
Горшков
10
Глушенков
10
Глушенков
4
Горшков
7
Скопинцев
8
Рубенс
8
Рубенс
7
Скопинцев
50
Кутицкий
6
Фернандес
6
Фернандес
50
Кутицкий
55
Осипенко
74
Фомин
74
Фомин
55
Осипенко
49
Маухуб
7
Бабаев
7
Бабаев
49
Маухуб
10
Бителло
91
Гладышев
91
Гладышев
10
Бителло
Тюкавин
70
Тюкавин
70
Тюкавин
Тюкавин
Остались в запасе
Зенит
Динамо
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
8
Вендел
ЦП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
8
Вендел
ЦП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Динамо», 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»