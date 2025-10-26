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  • «Зенит» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Зенит» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 16:20
Зенит
26.10.2025, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
42' А. Мостовой 71' Г. Мантуан
26' Бителло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
33
Нино
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
8
Жерсон
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Адамов
33
Нино
16
Дркушич
28
Алип
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
20
Педро
11
Энрике
10
Глушенков
3-3-1-3
1
Расулов
55
Осипенко
2
Маричаль
6
Фернандес
4
Касерес
15
Глебов
8
Рубенс
10
Бителло
33
Сергеев
49
Маухуб
70
Тюкавин
31
Мантуан
66
Вега
66
Вега
31
Мантуан
11
Энрике
16
Эракович
16
Эракович
11
Энрике
10
Глушенков
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Глушенков
77
Мостовой
32
Гонду
32
Гонду
77
Мостовой
55
Осипенко
7
Скопинцев
7
Скопинцев
55
Осипенко
70
Тюкавин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
70
Тюкавин
2
Маричаль
88
Окишор
88
Окишор
2
Маричаль
Скопинцев
91
Гладышев
91
Гладышев
Скопинцев
Остались в запасе
Зенит
Динамо
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
8
Жерсон
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
8
Жерсон
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Динамо
3
1
4
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
20
Офсайды
3
1
Количество передач
370
259
Сейвы
0
9
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Динамо», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо»

«Зенит» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
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