26.10.2025, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-3-1
16
Адамов
33
Нино
16
Дркушич
28
Алип
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
20
Педро
11
Энрике
10
Глушенков
3-3-1-3
1
Расулов
55
Осипенко
2
Маричаль
6
Фернандес
4
Касерес
15
Глебов
8
Рубенс
10
Бителло
33
Сергеев
49
Маухуб
70
Тюкавин
31
Мантуан
66
Вега
66
Вега
31
Мантуан
11
Энрике
16
Эракович
16
Эракович
11
Энрике
10
Глушенков
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Глушенков
77
Мостовой
32
Гонду
32
Гонду
77
Мостовой
55
Осипенко
7
Скопинцев
7
Скопинцев
55
Осипенко
70
Тюкавин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
70
Тюкавин
2
Маричаль
88
Окишор
88
Окишор
2
Маричаль
Скопинцев
91
Гладышев
91
Гладышев
Скопинцев
Остались в запасе
Зенит
Динамо
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
8
Жерсон
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
8
Жерсон
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Динамо
3
1
4
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
20
Офсайды
3
1
Количество передач
370
259
Сейвы
0
9
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Динамо», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»