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  • «Ростов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Ростов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 19:20
Ростов
22.10.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
4 : 1
Завершен
Нижний Новгород
21' Г. Игнатов 45' Д. Шанталий 49' Х. Байрамян 90+3' Е. Голенков
45+5' Х. Боселли (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
52
Егор Смелов
АП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Нижний Новгород
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
24
Вахо Бедошвили
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
29
Реналдо Сефас
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
3-2-3-1
71
Одоевский
67
Игнатов
3
Сако
87
Лангович
27
Прохин
78
Чистяков
19
Байрамян
21
Шанталий
10
Комаров
99
Сулейманов
3-2-3-2
30
Медведев
32
Пигас
2
Александров
3
Коледин
22
Каккоев
8
Майга
15
Боселли
19
Ермаков
88
Лесовой
6
Олусегун
52
Смелов
78
Чистяков
4
Мелехин
4
Мелехин
78
Чистяков
87
Лангович
10
Щетинин
10
Щетинин
87
Лангович
10
Комаров
7
Роналдо
7
Роналдо
10
Комаров
19
Байрамян
91
Шамонин
91
Шамонин
19
Байрамян
99
Сулейманов
69
Голенков
69
Голенков
99
Сулейманов
32
Пигас
24
Фаринья
24
Фаринья
32
Пигас
8
Майга
78
Калинский
78
Калинский
8
Майга
52
Смелов
80
Царукян
80
Царукян
52
Смелов
6
Олусегун
27
Грулев
27
Грулев
6
Олусегун
88
Лесовой
29
Сефас
29
Сефас
88
Лесовой
Остались в запасе
Ростов
Нижний Новгород
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Вахо Бедошвили
ЦП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Вахо Бедошвили
ЦП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Ростов - Нижний Новгород
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Пари НН», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Пари НН»

«Ростов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Нижний Новгород Ростов
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