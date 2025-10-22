22.10.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
3-2-3-1
71
Одоевский
67
Игнатов
3
Сако
87
Лангович
27
Прохин
78
Чистяков
19
Байрамян
21
Шанталий
10
Комаров
99
Сулейманов
3-2-3-2
30
Медведев
32
Пигас
2
Александров
3
Коледин
22
Каккоев
8
Майга
15
Боселли
19
Ермаков
88
Лесовой
6
Олусегун
52
Смелов
78
Чистяков
4
Мелехин
4
Мелехин
78
Чистяков
87
Лангович
10
Щетинин
10
Щетинин
87
Лангович
10
Комаров
7
Роналдо
7
Роналдо
10
Комаров
19
Байрамян
91
Шамонин
91
Шамонин
19
Байрамян
99
Сулейманов
69
Голенков
69
Голенков
99
Сулейманов
32
Пигас
24
Фаринья
24
Фаринья
32
Пигас
8
Майга
78
Калинский
78
Калинский
8
Майга
52
Смелов
80
Царукян
80
Царукян
52
Смелов
6
Олусегун
27
Грулев
27
Грулев
6
Олусегун
88
Лесовой
29
Сефас
29
Сефас
88
Лесовой
Остались в запасе
Ростов
Нижний Новгород
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Вахо Бедошвили
ЦП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Вахо Бедошвили
ЦП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Ростов - Нижний Новгород
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Пари НН», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»