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  • «Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 16:50
Рубин
22.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Ахмат
41' Е. Тесленко 50' Р. Безруков 63' Д. Шабанхаджай
22' Р. Жемалетдинов 36' Г. Мелкадзе 67' У. Н'Донг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Нигматуллин
4
Нижегородов
2
Тесленко
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
12
Арройо
14
Кузяев
8
Йочич
99
Шабанхаджай
19
Даку
4-3-2-1
1
Ульянов
40
Уциев
90
Н'Донг
75
Гандри
55
Тодорович
7
Садулаев
6
Гадио
11
Исмаэл
10
Жемалетдинов
11
Мансилья
77
Мелкадзе
27
Грицаенко
98
Лобов
98
Лобов
27
Грицаенко
14
Кузяев
22
Ходжа
22
Ходжа
14
Кузяев
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
99
Шабанхаджай
43
Сиве
43
Сиве
99
Шабанхаджай
40
Уциев
8
Богосавац
8
Богосавац
40
Уциев
11
Исмаэл
4
Ибишев
4
Ибишев
11
Исмаэл
6
Гадио
42
Келиано
42
Келиано
6
Гадио
11
Мансилья
17
Касинтура
17
Касинтура
11
Мансилья
7
Садулаев
20
Самородов
20
Самородов
7
Садулаев
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Рубин - Ахмат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Ахмата», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Ахмат»

«Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Рубин
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