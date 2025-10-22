22.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-1-1-2
25
Нигматуллин
4
Нижегородов
2
Тесленко
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
12
Арройо
14
Кузяев
8
Йочич
99
Шабанхаджай
19
Даку
4-3-2-1
1
Ульянов
40
Уциев
90
Н'Донг
75
Гандри
55
Тодорович
7
Садулаев
6
Гадио
11
Исмаэл
10
Жемалетдинов
11
Мансилья
77
Мелкадзе
27
Грицаенко
98
Лобов
98
Лобов
27
Грицаенко
14
Кузяев
22
Ходжа
22
Ходжа
14
Кузяев
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
99
Шабанхаджай
43
Сиве
43
Сиве
99
Шабанхаджай
40
Уциев
8
Богосавац
8
Богосавац
40
Уциев
11
Исмаэл
4
Ибишев
4
Ибишев
11
Исмаэл
6
Гадио
42
Келиано
42
Келиано
6
Гадио
11
Мансилья
17
Касинтура
17
Касинтура
11
Мансилья
7
Садулаев
20
Самородов
20
Самородов
7
Садулаев
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Рубин - Ахмат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Ахмата», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»