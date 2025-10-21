21.10.2025, вторник, 18:00
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-3-1
1
Волк
43
Ахмедов
3
Аззи
24
Аларкон
13
Кагермазов
21
Джабраилов
21
Аззи
9
Магомедов
19
Зинович
53
Гаджиев
7
Мастури
2-3-3-1
1
Помазун
4
Джику
71
Самошников
74
Гузиев
18
Умяров
35
Мартинс
24
Массалыга
10
Маркиньос
27
Дмитриев
91
Заболотный
43
Ахмедов
4
Шумахов
4
Шумахов
43
Ахмедов
19
Зинович
19
Мубарик
19
Мубарик
19
Зинович
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
7
Мастури
25
Агаларов
25
Агаларов
7
Мастури
53
Гаджиев
9
Будунов
9
Будунов
53
Гаджиев
4
Джику
3
Ву
3
Ву
4
Джику
10
Маркиньос
26
Хлусевич
26
Хлусевич
10
Маркиньос
18
Умяров
97
Денисов
97
Денисов
18
Умяров
Остались в запасе
Динамо Мх
Спартак
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
47
Никита Глушков
ЛВ
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
47
Никита Глушков
ЛВ
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо Мх - Спартак
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Спартака», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»