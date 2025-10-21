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  • «Динамо» Махачкала – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

21 октября 2025, 16:50
Динамо Мх
21.10.2025, вторник, 18:00
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
25' Х. Мастури
34' Маркиньос 59' Н. Массалыга 68' И. Дмитриев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
75
Арсен Шихалиев
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
11
Миро
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
9
Гаджи Будунов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-3-3-1
1
Волк
43
Ахмедов
3
Аззи
24
Аларкон
13
Кагермазов
21
Джабраилов
21
Аззи
9
Магомедов
19
Зинович
53
Гаджиев
7
Мастури
2-3-3-1
1
Помазун
4
Джику
71
Самошников
74
Гузиев
18
Умяров
35
Мартинс
24
Массалыга
10
Маркиньос
27
Дмитриев
91
Заболотный
43
Ахмедов
4
Шумахов
4
Шумахов
43
Ахмедов
19
Зинович
19
Мубарик
19
Мубарик
19
Зинович
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
7
Мастури
25
Агаларов
25
Агаларов
7
Мастури
53
Гаджиев
9
Будунов
9
Будунов
53
Гаджиев
4
Джику
3
Ву
3
Ву
4
Джику
10
Маркиньос
26
Хлусевич
26
Хлусевич
10
Маркиньос
18
Умяров
97
Денисов
97
Денисов
18
Умяров
Остались в запасе
Динамо Мх
Спартак
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
47
Никита Глушков
ЛВ
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
47
Никита Глушков
ЛВ
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо Мх - Спартак
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Спартака», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Спартак»

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Динамо Мх
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