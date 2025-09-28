28.09.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
3-2-3-2
98
Максименко
68
Литвинов
4
Джику
97
Денисов
83
Фернандеш
47
Зобнин
27
Дмитриев
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
10
Маркиньос
3-2-3-2
30
Медведев
3
Коледин
25
Карич
19
Шнапцев
22
Каккоев
8
Майга
15
Боселли
52
Смелов
88
Лесовой
6
Олусегун
77
Ивлев
5
Барко
6
Бабич
6
Бабич
5
Барко
83
Фернандеш
35
Мартинс
35
Мартинс
83
Фернандеш
27
Дмитриев
28
Зорин
28
Зорин
27
Дмитриев
10
Маркиньос
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Маркиньос
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
88
Лесовой
32
Пигас
32
Пигас
88
Лесовой
19
Шнапцев
80
Царукян
80
Царукян
19
Шнапцев
52
Смелов
19
Ермаков
19
Ермаков
52
Смелов
15
Боселли
27
Грулев
27
Грулев
15
Боселли
6
Олусегун
29
Сефас
29
Сефас
6
Олусегун
Остались в запасе
Спартак
Нижний Новгород
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Спартак - Нижний Новгород
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
673
307
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Пари НН», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»