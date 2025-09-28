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  • «Спартак» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Спартак» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 18:20
Спартак
28.09.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Нижний Новгород
10' М. Угальде 36' Ж. Фернандеш 64' Ж. Фернандеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
52
Егор Смелов
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
3-2-3-2
98
Максименко
68
Литвинов
4
Джику
97
Денисов
83
Фернандеш
47
Зобнин
27
Дмитриев
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
10
Маркиньос
3-2-3-2
30
Медведев
3
Коледин
25
Карич
19
Шнапцев
22
Каккоев
8
Майга
15
Боселли
52
Смелов
88
Лесовой
6
Олусегун
77
Ивлев
5
Барко
6
Бабич
6
Бабич
5
Барко
83
Фернандеш
35
Мартинс
35
Мартинс
83
Фернандеш
27
Дмитриев
28
Зорин
28
Зорин
27
Дмитриев
10
Маркиньос
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Маркиньос
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
88
Лесовой
32
Пигас
32
Пигас
88
Лесовой
19
Шнапцев
80
Царукян
80
Царукян
19
Шнапцев
52
Смелов
19
Ермаков
19
Ермаков
52
Смелов
15
Боселли
27
Грулев
27
Грулев
15
Боселли
6
Олусегун
29
Сефас
29
Сефас
6
Олусегун
Остались в запасе
Спартак
Нижний Новгород
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Спартак - Нижний Новгород
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
673
307
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Пари НН», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Пари НН»

«Спартак» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак
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