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  • «Сочи» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

«Сочи» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

22 сентября 2025, 17:50
1
Сочи
22.09.2025, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
39' А. Зиньковский
58' И. Обляков (П) 68' И. Обляков (П) 90+6' М. Кисляк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
88
Артем Сериков
ПВ
37
Энрике Кармо
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
4-2-3-1
99
Дюпин
25
Аттиат-Алла
44
Стойич
3
Солдатенков
82
Волков
5
Кравцов
18
Васильев
77
Зиньковский
14
Крамарич
29
Ежов
9
Федоров
3-2-2-2
35
Акинфеев
52
Бандикян
90
Лукин
4
Виктор
22
ди Лусиано
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
99
Шуманский
11
Мусаев
29
Ежов
27
Заика
27
Заика
29
Ежов
9
Федоров
16
Мухин
16
Мухин
9
Федоров
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Сааведра
5
Кравцов
18
Васильев
8
Коваленко
8
Коваленко
18
Васильев
82
Волков
59
Барт
59
Барт
82
Волков
52
Бандикян
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
52
Бандикян
Алеррандро
5
Вильягра
5
Вильягра
Алеррандро
22
ди Лусиано
37
Кармо
37
Кармо
22
ди Лусиано
99
Шуманский
9
Алеррандро
9
Алеррандро
99
Шуманский
Остались в запасе
Сочи
ЦСКА
88
Максим Рудаков
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
88
Артем Сериков
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
88
Артем Сериков
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Сочи - ЦСКА
3
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
12
5
Нарушения
15
7
Количество передач
316
518
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против ЦСКА, 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – ЦСКА

«Сочи» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи
Комментарии (1)
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CSKA57
1758560922
Скоро Игорьку будут с середины поля вколачивать...
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