22.09.2025, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-2-3-1
99
Дюпин
25
Аттиат-Алла
44
Стойич
3
Солдатенков
82
Волков
5
Кравцов
18
Васильев
77
Зиньковский
14
Крамарич
29
Ежов
9
Федоров
3-2-2-2
35
Акинфеев
52
Бандикян
90
Лукин
4
Виктор
22
ди Лусиано
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
99
Шуманский
11
Мусаев
29
Ежов
27
Заика
27
Заика
29
Ежов
9
Федоров
16
Мухин
16
Мухин
9
Федоров
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Сааведра
5
Кравцов
18
Васильев
8
Коваленко
8
Коваленко
18
Васильев
82
Волков
59
Барт
59
Барт
82
Волков
52
Бандикян
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
52
Бандикян
Алеррандро
5
Вильягра
5
Вильягра
Алеррандро
22
ди Лусиано
37
Кармо
37
Кармо
22
ди Лусиано
99
Шуманский
9
Алеррандро
9
Алеррандро
99
Шуманский
Остались в запасе
Сочи
ЦСКА
88
Максим Рудаков
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
88
Артем Сериков
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
88
Артем Сериков
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Сочи - ЦСКА
3
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
12
5
Нарушения
15
7
Количество передач
316
518
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против ЦСКА, 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»