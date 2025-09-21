Составы команд
Балтика
Балтика
4-3-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
25
Филин
22
Бевеев
18
Титков
10
Петров
73
Петров
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
78
Чистяков
22
Семенчук
4
Мелехин
8
Миронов
7
Роналдо
18
Кучаев
10
Щетинин
69
Голенков
9
Мохеби
18
Титков
77
Чивич
77
Чивич
18
Титков
73
Петров
14
Ковач
14
Ковач
73
Петров
91
Хиль
15
Йенне
15
Йенне
91
Хиль
19
Пряхин
9
Оффор
9
Оффор
19
Пряхин
10
Петров
39
Степанов
39
Степанов
10
Петров
22
Семенчук
3
Сако
3
Сако
22
Семенчук
18
Кучаев
87
Лангович
87
Лангович
18
Кучаев
7
Роналдо
27
Прохин
27
Прохин
7
Роналдо
69
Голенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
69
Голенков
Остались в запасе
Балтика
Ростов
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Балтика - Ростов
2
4
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
26
15
Офсайды
1
0
Количество передач
287
284
Сейвы
2
3
Точность передач %
64
57
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Ростова», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»