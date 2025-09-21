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  • «Балтика» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Балтика» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 15:50
Балтика
21.09.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-3-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
25
Филин
22
Бевеев
18
Титков
10
Петров
73
Петров
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
78
Чистяков
22
Семенчук
4
Мелехин
8
Миронов
7
Роналдо
18
Кучаев
10
Щетинин
69
Голенков
9
Мохеби
18
Титков
77
Чивич
77
Чивич
18
Титков
73
Петров
14
Ковач
14
Ковач
73
Петров
91
Хиль
15
Йенне
15
Йенне
91
Хиль
19
Пряхин
9
Оффор
9
Оффор
19
Пряхин
10
Петров
39
Степанов
39
Степанов
10
Петров
22
Семенчук
3
Сако
3
Сако
22
Семенчук
18
Кучаев
87
Лангович
87
Лангович
18
Кучаев
7
Роналдо
27
Прохин
27
Прохин
7
Роналдо
69
Голенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
69
Голенков
Остались в запасе
Балтика
Ростов
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Балтика - Ростов
2
4
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
26
15
Офсайды
1
0
Количество передач
287
284
Сейвы
2
3
Точность передач %
64
57
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Ростова», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Ростов»

«Балтика» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Балтика
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