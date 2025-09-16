16.09.2025, вторник, 16:30
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
3-2-2-2-1
99
Сысуев
3
Ведерников
5
Татаев
31
Зотов
54
Косерик
22
Бубанья
18
Камилов
26
Ценов
12
Ревазов
20
Рыбчинский
19
Жезус
4-3-2-1
25
Нигматуллин
4
Нижегородов
2
Тесленко
12
Арройо
98
Лобов
23
Безруков
19
Иванов
88
Апшацев
27
Чумич
7
Юкич
43
Сиве
3
Ведерников
21
Горелов
21
Горелов
3
Ведерников
5
Татаев
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
5
Татаев
20
Рыбчинский
10
Томпсон
10
Томпсон
20
Рыбчинский
12
Ревазов
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
12
Ревазов
19
Жезус
9
Савельев
9
Савельев
19
Жезус
23
Безруков
51
Рожков
51
Рожков
23
Безруков
7
Юкич
6
Иву
6
Иву
7
Юкич
88
Апшацев
22
Ходжа
22
Ходжа
88
Апшацев
19
Иванов
0
Швец
0
Швец
19
Иванов
Остались в запасе
Оренбург
Рубин
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Оренбург - Рубин
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Рубина», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»