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  • «Оренбург» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

«Оренбург» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

16 сентября 2025, 15:20
Оренбург
16.09.2025, вторник, 16:30
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Рубин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
7
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
21
Павел Горелов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
96
Никита Васильев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Сысуев
3
Ведерников
5
Татаев
31
Зотов
54
Косерик
22
Бубанья
18
Камилов
26
Ценов
12
Ревазов
20
Рыбчинский
19
Жезус
4-3-2-1
25
Нигматуллин
4
Нижегородов
2
Тесленко
12
Арройо
98
Лобов
23
Безруков
19
Иванов
88
Апшацев
27
Чумич
7
Юкич
43
Сиве
3
Ведерников
21
Горелов
21
Горелов
3
Ведерников
5
Татаев
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
5
Татаев
20
Рыбчинский
10
Томпсон
10
Томпсон
20
Рыбчинский
12
Ревазов
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
12
Ревазов
19
Жезус
9
Савельев
9
Савельев
19
Жезус
23
Безруков
51
Рожков
51
Рожков
23
Безруков
7
Юкич
6
Иву
6
Иву
7
Юкич
88
Апшацев
22
Ходжа
22
Ходжа
88
Апшацев
19
Иванов
0
Швец
0
Швец
19
Иванов
Остались в запасе
Оренбург
Рубин
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Оренбург - Рубин
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Рубина», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Рубин»

«Оренбург» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Рубин Оренбург
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