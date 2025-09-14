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  • «Крылья Советов» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Крылья Советов» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 13:20
Крылья Советов
14.09.2025, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
75' И. Олейников 85' В. Игнатенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
14
Мартин Крамарич
(К) ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Александр Осипов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
4-1-2-3
30
Песьяков
3
Галдамес
47
Божин
18
Лепский
5
Ороз
22
Костанца
6
Бабкин
97
Ахметов
26
Марин
11
Рахманович
15
Рассказов
3-4-2-1
99
Дюпин
5
Аберден
3
Солдатенков
44
Стойич
82
Волков
5
Кравцов
18
Васильев
25
Аттиат-Алла
14
Крамарич
77
Зиньковский
9
Федоров
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
22
Костанца
8
Витюгов
8
Витюгов
22
Костанца
97
Ахметов
7
Баньяц
7
Баньяц
97
Ахметов
26
Марин
19
Олейников
19
Олейников
26
Марин
11
Рахманович
91
Игнатенко
91
Игнатенко
11
Рахманович
82
Волков
27
Заика
27
Заика
82
Волков
9
Федоров
28
Магаль
28
Магаль
9
Федоров
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Сааведра
5
Кравцов
18
Васильев
16
Мухин
16
Мухин
18
Васильев
5
Аберден
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Аберден
Остались в запасе
Крылья Советов
Сочи
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Сочи
3
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
12
Офсайды
2
1
Количество передач
356
427
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Сочи», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Сочи»

«Крылья Советов» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Крылья Советов
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