14.09.2025, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-2-3
30
Песьяков
3
Галдамес
47
Божин
18
Лепский
5
Ороз
22
Костанца
6
Бабкин
97
Ахметов
26
Марин
11
Рахманович
15
Рассказов
3-4-2-1
99
Дюпин
5
Аберден
3
Солдатенков
44
Стойич
82
Волков
5
Кравцов
18
Васильев
25
Аттиат-Алла
14
Крамарич
77
Зиньковский
9
Федоров
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
22
Костанца
8
Витюгов
8
Витюгов
22
Костанца
97
Ахметов
7
Баньяц
7
Баньяц
97
Ахметов
26
Марин
19
Олейников
19
Олейников
26
Марин
11
Рахманович
91
Игнатенко
91
Игнатенко
11
Рахманович
82
Волков
27
Заика
27
Заика
82
Волков
9
Федоров
28
Магаль
28
Магаль
9
Федоров
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Сааведра
5
Кравцов
18
Васильев
16
Мухин
16
Мухин
18
Васильев
5
Аберден
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Аберден
Остались в запасе
Крылья Советов
Сочи
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Сочи
3
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
12
Офсайды
2
1
Количество передач
356
427
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Сочи», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»