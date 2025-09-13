13.09.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-1-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
6
Ленини
8
Аугусто
27
Са
88
Кривцов
8
Сперцян
28
Перрен
3-1-2-3-1
88
Гудиев
4
Савичев
19
Бокоев
24
Неделчару
15
Лончар
22
Марадишвили
8
Бистрович
17
Бакаев
71
Пестряков
19
Севикян
22
Дзюба
27
Са
5
Жубал
5
Жубал
27
Са
28
Перрен
11
Батчи
11
Батчи
28
Перрен
8
Аугусто
67
Мукаилов
67
Мукаилов
8
Аугусто
15
Лончар
21
Фернандес
21
Фернандес
15
Лончар
8
Бистрович
26
Эсковаль
26
Эсковаль
8
Бистрович
19
Севикян
6
Кузьмин
6
Кузьмин
19
Севикян
Остались в запасе
Краснодар
Акрон
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Данила Козлов
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Данила Козлов
АП
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Краснодар - Акрон
1
1
4
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
15
15
Офсайды
1
3
Количество передач
384
211
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Акрона», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»