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  • «Краснодар» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Краснодар» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 18:20
Краснодар
13.09.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Акрон
14' В. Са 76' Н. Кривцов
23' А. Дзюба (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Данила Козлов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
6
Максим Кузьмин
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
6
Ленини
8
Аугусто
27
Са
88
Кривцов
8
Сперцян
28
Перрен
3-1-2-3-1
88
Гудиев
4
Савичев
19
Бокоев
24
Неделчару
15
Лончар
22
Марадишвили
8
Бистрович
17
Бакаев
71
Пестряков
19
Севикян
22
Дзюба
27
Са
5
Жубал
5
Жубал
27
Са
28
Перрен
11
Батчи
11
Батчи
28
Перрен
8
Аугусто
67
Мукаилов
67
Мукаилов
8
Аугусто
15
Лончар
21
Фернандес
21
Фернандес
15
Лончар
8
Бистрович
26
Эсковаль
26
Эсковаль
8
Бистрович
19
Севикян
6
Кузьмин
6
Кузьмин
19
Севикян
Остались в запасе
Краснодар
Акрон
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Данила Козлов
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Данила Козлов
АП
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Краснодар - Акрон
1
1
4
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
15
15
Офсайды
1
3
Количество передач
384
211
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
10
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Акрона», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Акрон»

«Краснодар» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Краснодар
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