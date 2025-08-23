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  • «Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

«Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

23 августа 2025, 17:20
Локомотив
23.08.2025, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Ростов
8' А. Батраков 20' Д. Воробьев 83' А. Сильянов
58' М. Мохеби (П) 66' Т. Сулейманов 90+8' Роналдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
91
Антон Шамонин
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-2-3-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
85
Морозов
23
Монтес
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
19
Руденко
83
Батраков
7
Бакаев
10
Воробьев
3-3-4
1
Ятимов
40
Вахания
4
Мелехин
3
Сако
10
Комаров
18
Кучаев
10
Щетинин
99
Сулейманов
21
Шанталий
7
Роналдо
9
Мохеби
19
Руденко
2
Рамирес
2
Рамирес
19
Руденко
24
Ненахов
3
Фассон
3
Фассон
24
Ненахов
7
Бакаев
14
Салтыков
14
Салтыков
7
Бакаев
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
21
Шанталий
22
Семенчук
22
Семенчук
21
Шанталий
40
Вахания
8
Миронов
8
Миронов
40
Вахания
10
Комаров
57
Жбанов
57
Жбанов
10
Комаров
10
Щетинин
69
Голенков
69
Голенков
10
Щетинин
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
13
Хидает Ханкич
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
8
Офсайды
2
1
Количество передач
286
522
Сейвы
3
4
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ростова», 6-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»

«Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив
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