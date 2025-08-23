23.08.2025, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-2-3-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
85
Морозов
23
Монтес
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
19
Руденко
83
Батраков
7
Бакаев
10
Воробьев
3-3-4
1
Ятимов
40
Вахания
4
Мелехин
3
Сако
10
Комаров
18
Кучаев
10
Щетинин
99
Сулейманов
21
Шанталий
7
Роналдо
9
Мохеби
19
Руденко
2
Рамирес
2
Рамирес
19
Руденко
24
Ненахов
3
Фассон
3
Фассон
24
Ненахов
7
Бакаев
14
Салтыков
14
Салтыков
7
Бакаев
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
21
Шанталий
22
Семенчук
22
Семенчук
21
Шанталий
40
Вахания
8
Миронов
8
Миронов
40
Вахания
10
Комаров
57
Жбанов
57
Жбанов
10
Комаров
10
Щетинин
69
Голенков
69
Голенков
10
Щетинин
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
13
Хидает Ханкич
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
8
Офсайды
2
1
Количество передач
286
522
Сейвы
3
4
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ростова», 6-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»