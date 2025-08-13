13.08.2025, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-2-1-3
99
Дюпин
33
Алвес
5
Аберден
37
Чирков
82
Волков
14
Сааведра
16
Мухин
8
Коваленко
59
Барт
8
Игнатов
29
Ежов
3-3-2-1-1
80
Кокарев
18
Лепский
4
Евгеньев
47
Божин
11
Сутормин
8
Витюгов
3
Галдамес
7
Баньяц
21
Иванисеня
19
Олейников
91
Игнатенко
37
Чирков
4
Литвинов
4
Литвинов
37
Чирков
5
Аберден
27
Заика
27
Заика
5
Аберден
8
Коваленко
18
Васильев
18
Васильев
8
Коваленко
59
Барт
14
Крамарич
14
Крамарич
59
Барт
8
Игнатов
9
Федоров
9
Федоров
8
Игнатов
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
47
Божин
23
Чернов
23
Чернов
47
Божин
7
Баньяц
97
Ахметов
97
Ахметов
7
Баньяц
21
Иванисеня
6
Бабкин
6
Бабкин
21
Иванисеня
11
Сутормин
15
Рассказов
15
Рассказов
11
Сутормин
Остались в запасе
Сочи
Крылья Советов
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
39
Евгений Фролов
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
26
Химми Марин
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
26
Химми Марин
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Сочи - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Крыльев Советов», 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»