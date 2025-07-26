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  • «Краснодар» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

«Краснодар» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

26 июля 2025, 17:50
Краснодар
26.07.2025, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
90+4' М. Давид Кобнан
34' А. Батраков (П) 80' А. Батраков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
(К) АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
(К) ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
4-2-3-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
85
Морозов
23
Монтес
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
7
Бакаев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
88
Кривцов
8
Аугусто
8
Аугусто
88
Кривцов
53
Черников
18
Козлов
18
Козлов
53
Черников
27
Са
11
Сантос
11
Сантос
27
Са
7
Бакаев
71
Самошников
71
Самошников
7
Бакаев
24
Ненахов
3
Фассон
3
Фассон
24
Ненахов
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Краснодар - Локомотив
2
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
15
11
Количество передач
508
286
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.4
2.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Локомотива», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Локомотив»

«Краснодар» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар
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