26.07.2025, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
4-2-3-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
85
Морозов
23
Монтес
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
7
Бакаев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
88
Кривцов
8
Аугусто
8
Аугусто
88
Кривцов
53
Черников
18
Козлов
18
Козлов
53
Черников
27
Са
11
Сантос
11
Сантос
27
Са
7
Бакаев
71
Самошников
71
Самошников
7
Бакаев
24
Ненахов
3
Фассон
3
Фассон
24
Ненахов
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Краснодар - Локомотив
2
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
15
11
Количество передач
508
286
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.4
2.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Локомотива», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»